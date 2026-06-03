Riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima

Kolmapäeval sõlmisid haridusministeerium ning Eesti haridustöötajate liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimumpalk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima aga 100 eurot madalama palgaga.

Kolmapäeval toimunud palgaläbirääkimistel sõlmisid haridus- ja teadusministeerium (HTM) ning Eesti haridustöötajate liit (EHL) esmakordselt riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja töötasu alammäär tõuseb järgmisest kooliaastast ehk 1. septembrist 2070 euroni kuus.

Lepinguga muutub ka õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35-tunnisesse töönädalasse. Täistööajaga õpetaja nädalane kontakttundide maht on üldjuhul põhikoolis 21 tundi ning gümnaasiumis 21 kursust aastas.

Matemaatika ja eesti keele õpetajatel on väiksem kontakttundide maht – vastavalt 18 tundi nädalas või 18 kursust aastas.

Samas ei muuda see teiste koolide õpetajate palka, kes teenivad ka edaspidi 1970 eurot kuus, mis on 100 eurot vähem kui riigikooli õpetajad.

Haridusminister Kristina Kallas lubas kohtumisel, et HTM taotleb rahandusministeeriumilt kõikide õpetajatele järgmiseks aastaks 14 protsendist töötasu alammäära tõusu. See tähendaks 2246 euro suurust alammäära.

EHL-i sisenes palgaläbirääkimistele sooviga, et alammäär tõuseks 17 protsenti ehk 2304 euroni. See oleks võrdne järgmiseks aastaks prognoositud riigi keskmise palgaga.

"Samas me saame aru, et tuleb olla valmis ka mõistlikuks kompromissiks ning ma usun, et ministeeriumi poolt nimetatud 2246 euro suurune töötasu alammäär aitaks mingilgi määral vähendada seda, et õpetajad ametist lahkuvad või end kõrgema palga teenimiseks üle töötavad," ütles EHL-i esimees Reemo Voltri.

Järgmine kohtumine õpetajate 2027. aasta töötasu alammäära osas toimub tänavu 9. septembril.

Eesti Haridustöötajate Liidul on sellest esmaspäevast alates käes ka streigiõigus. Nimelt aprillikuus võttis riiklik lepitaja menetlusse EHL-i pöördumise, milles liit avaldas rahulolematust õpetajate selle aasta palga üle. Lepitusmenetluses EHL ja HTM kokkulepet ei saavutanud ning sel esmaspäeval koostas riiklik lepitaja erimeelsuste protokolli.