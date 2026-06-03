X!

Riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima

Eesti
Õpetajate palgaläbirääkimised
Vaata galeriid
16 pilti
Eesti

Kolmapäeval sõlmisid haridusministeerium ning Eesti haridustöötajate liit riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja miinimumpalk tõuseb 2070 euroni. Teised õpetajad peavad jätkuvalt leppima aga 100 eurot madalama palgaga.

Kolmapäeval toimunud palgaläbirääkimistel sõlmisid haridus- ja teadusministeerium (HTM) ning Eesti haridustöötajate liit (EHL) esmakordselt riigikoolide kollektiivlepingu, millega riigikooli õpetaja töötasu alammäär tõuseb järgmisest kooliaastast ehk 1. septembrist 2070 euroni kuus.

Lepinguga muutub ka õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35-tunnisesse töönädalasse. Täistööajaga õpetaja nädalane kontakttundide maht on üldjuhul põhikoolis 21 tundi ning gümnaasiumis 21 kursust aastas.

Matemaatika ja eesti keele õpetajatel on väiksem kontakttundide maht – vastavalt 18 tundi nädalas või 18 kursust aastas.

Samas ei muuda see teiste koolide õpetajate palka, kes teenivad ka edaspidi 1970 eurot kuus, mis on 100 eurot vähem kui riigikooli õpetajad.

Haridusminister Kristina Kallas lubas kohtumisel, et HTM taotleb rahandusministeeriumilt kõikide õpetajatele järgmiseks aastaks 14 protsendist töötasu alammäära tõusu. See tähendaks 2246 euro suurust alammäära.

EHL-i sisenes palgaläbirääkimistele sooviga, et alammäär tõuseks 17 protsenti ehk 2304 euroni. See oleks võrdne järgmiseks aastaks prognoositud riigi keskmise palgaga.

"Samas me saame aru, et tuleb olla valmis ka mõistlikuks kompromissiks ning ma usun, et ministeeriumi poolt nimetatud 2246 euro suurune töötasu alammäär aitaks mingilgi määral vähendada seda, et õpetajad ametist lahkuvad või end kõrgema palga teenimiseks üle töötavad," ütles EHL-i esimees Reemo Voltri.

Järgmine kohtumine õpetajate 2027. aasta töötasu alammäära osas toimub tänavu 9. septembril.

Eesti Haridustöötajate Liidul on sellest esmaspäevast alates käes ka streigiõigus. Nimelt aprillikuus võttis riiklik lepitaja menetlusse EHL-i pöördumise, milles liit avaldas rahulolematust õpetajate selle aasta palga üle. Lepitusmenetluses EHL ja HTM kokkulepet ei saavutanud ning sel esmaspäeval koostas riiklik lepitaja erimeelsuste protokolli.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

spordipidu

eesti suusatamise lugu

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:28

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:24

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

19:00

Ukraina ründas Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis Uuendatud

18:53

Kaitsevägi: drooniohtu kontrollimisel ei tuvastatud Uuendatud

18:50

Itaalia valijad ja opositsioon survestavad peaministrit kaitsekulutusi aeglasemalt tõstma

18:50

Stoicescu: riigikaitse seaduse ei ohusta sõnavabadust

18:50

Päästeamet: lastele räägitakse kodus veeohutusest üha vähem

18:49

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

18:45

Eesti kaalub Läti Rail Balticu viivituse tõttu esialgu Pärnu rongiliini avamist

18:45

Kaitsevägi harjutab Nursipalus riigi omandisse jõudnud aladel

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

18:53

Kaitsevägi: drooniohtu kontrollimisel ei tuvastatud Uuendatud

19:00

Ukraina ründas Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis Uuendatud

16:54

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale

15:44

USA viib rotatsiooni lõppedes Leedust ära 1000 sõdurit Uuendatud

02.06

Rubio kongressile: Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on elus

12:06

Vaher: Eestisse ehitatakse sadu uusi laskemoonaladusid

02.06

Läti maksab Rail Balticu põhitrassi eest kaks korda rohkem kui Eesti

04:44

Kolmandik Tallinna koole soovib koolipäeva alustada varem kui kell üheksa

16:29

HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

07:19

USA ja Iraan ründasid teineteist rakettidega

ilmateade

loe: sport

19:24

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

18:49

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

18:13

Kardisportlane Karl Leesmaa jõudis Tšehhis finaali

17:38

Tallinna Kalevi ragbimeeskond lõpetas Märjamaa Vikati valitsusaja

loe: kultuur

15:34

Arvustus. "Tagatoad" püüab kõike vaatajale liialt puust ja punaseks teha

15:24

Endla teatris esietendub samal päeval kaks uut suvelavastust

15:19

Tänavuse Tallinna arhitektuuribiennaali keskmes on linnahall

14:30

Kirjanike liidu Siuru stipendiumi pälvis Heneliis Notton

loe: eeter

14:01

Kuuldemängusarjaga "Isapuhkus" liituvad uued tegelased

13:01

Käpakäigu korraldaja: loomaomanikud on oma lemmikutega aina enam hädas

12:16

Inno Joonas: lilli aitab pikka aega värskena hoida lillepampers ja kilekott

12:07

Kunstiteadlane: linnaruumi püstitatud skulptuur tekitab paratamatult diskussioone

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (03.06.2026 18:00:00)

18:40

Kaitsevägi harjutab Nursipalus riigi omandisse jõudnud aladel

18:35

Sotsiaalministeerium küsib valitsuselt järgmiseks neljaks aastaks juurde 200 miljonit eurot

15:30

Raadiouudised (03.06.2026 15:00:00)

13:15

Punaste signaalrakettide laskjad tekitavad päästjatele asjatuid väljakutseid

13:15

Loodusloovus festival keskendub tänavu looduse varjupoolele

12:20

Raadiouudised (03.06.2026 12:00:00)

09:55

Valitsus rakendas eelmisel aastal bürokraatiapidurit kolmandikus kõigist eelnõudest

09:55

Peterburis algab Venemaa rahvusvaheline majandusfoorum

09:55

Eesti ülikoolide osalus Baltic Pride’il on sel aastal erinev

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo