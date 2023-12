Riigi toel ehitatud Jõgeva kirikust saab ka kogukonnakeskus

Selles Jõgeva vana veetorni asemele ehitatud hoones kogunes juba nädalavahetusel mitusada koolinoort ning reedel toimub esimene kontsert. Pühakojale viitab praegu vaid tornis helkiv rist ning parasjagu saalis kõlav oreli häälestamine.

"Suuremad tööd tahaks loota, et on ühelpool, aga samas vitraaž ja mõned detailid ootavad kokkupanemist ja omale kohale saamist," ütles EELK Jõgeva koguduse õpetaja Georg Glaase.

Hoone on suuresti ehitatud riigi toel, nii katuserahadest kui ka riigieelarvest eraldati kokku pea poolteist miljonit. Abiks on olnud ka umbes 40 toetajat, kes said kirikutorni trepil omanimelise astme. Riigikogu liige Aivar Kokk rõhutab, et maksumaksja rahast ei ehitatud mitte ainult kirik, vaid kogukonnakeskus.

"On pulmad, kontserdid, matused ja me näeme täna, et järgmiseks aastaks on maja peaaegu enamus nädalapäeva õhtutel välja renditud. Nii et seda hoonet on oodatud. Ma arvan, et väga ilusa hoone ja suure väljaku on saanud Jõgeva linn endale," rääkis Kokk.

"Eks ta arhitektuuriliselt ole natuke kummaline, aga oluline on see, mis seal sees toimuma hakkab. Mul on aga nii palju tegemist, et ise ei plaani minna sinna," rääkis Janek.

"Kõik meeldib, juba see, et Jõgeval enne päris kirikut ei olnud. Teine asi on see, et seal on need kontsertsaalid. Need mulle väga meeldivad," rääkis

"Väga ilus koht ja väga ilus kirik on. Vaade on ilus, juba kaugelt näed seda risti," ütles Pjotr.

Jõgeva kogudusel on õpetaja sõnul 54 liiget. Uutes ruumides hakkab tegutsema ka kohalik kooliteater ja mitu rahvatantsurühma. Nii on hoonet kiriku asemel nimetatud Kaunite Kunstide Koduks ja ka perekeskuseks.

"Selle eesmärgiga ta tehtud oligi, et kogukonnale ja laiemalt. Erinevad tegevused, erinevad vanuserühmad, erinevad huvirühmad," sõnas Glaase.

Vitraaž ja muud puuduolevad detailid peaksid paika saama 30. detsembriks, mil peapiiskop Urmas Viilma tuleb Jõgevale kirikut sisse pühitsema.