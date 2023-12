Narva-Jõesuu väljastas õlitehasele uue ehitusloa

Narva-Jõesuu linnavalitsus väljastas Enefit Poweri õlitehasele uue ehitusloa ja Enefit Power võib tehase ehitamist tuleval nädalal jätkata. Riigikohus tühistas õlitehase eelmise ehitusloa oktoobris, Narva-Jõesuu linnapea sõnul on Enefit kohtuotsuses välja toodud puudused kõrvaldanud.

"Me otsustasime tänasel linnavalitsuse istungil, et linnavalitsusel on kõik eeldused uute ehituslubade väljastamiseks, kuna täna pealelõunal tuli ka keskkonnaameti poolt keskkonnamõjude hindamise aruande kooskõlastus, mille alusel väljastasime uued ehitusload," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Enefit Powerile tähendab see luba ehitustöödega jätkata, sõnas Iljin.

"Riigikohtu otsuse kohaselt, mis oktoobris vastu võeti, selle kohaselt neil oli kõikide ehitustööde lõpetamiseks tähtaeg 12. detsember, see on järgmise nädala teisipäev. Kuna jõudsime Narva-Jõesuu linnavalitsuse istungil väljastada uued ehitusload täna ehk 8. detsembril, siis Enefit võib õlitehase ehitusega jätkata," ütles ta.

Puudused, millele riigikohus ehitusloa tühistamisel tähelepanu juhtis, on Iljini sõnul kõrvaldatud.

"Ma usun, et ehituslubades ei esine enam midagi sellist, millele võivad kolmandad pooled tähelepanu pöörata või mida nad saavad uuesti vaidlustada," ütles ta.

Iljini sõnul võib ehitustöödega jätkata ilmselt juba uue nädala alguses.

Riigikohus tühistas tänavu 11. oktoobril Enefit Powerile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, kuna loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kaebuse ehitusloa tühistamiseks esitas 2020. aasta aprillis Tartu Halduskohtule keskkonnaorganisatsioon MTÜ Loodusvõlu, väites, et ehitusluba on vastuolus rahvusvaheliste kliimakokkulepetega ja ehitusloa mõjud nõuetekohaselt hindamata.

Riigikohus andis Enefit Powerile aega kaks kuud tehase ehitustööde konserveerimiseks, see aeg lõpeb 12. detsembril.