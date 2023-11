Õlitehas ootab detsembris uut ehitusluba ja seadusemuudatust

Keskkonnaametilt keskkonnamõjude hindamisele heakskiidu saanud Eesti Energia ootab detsembris Narva-Jõesuult tehasele uut ehitusluba, tehase käivitamiseks vajaliku kompleksloa saamiseks on tarvis valitsuse usaldushääletusega seotud seadusemuudatust.

Riigikohus tühistas tänavu 11. oktoobril Enefit Powerile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, kuna loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kaebuse ehitusloa tühistamiseks esitas 2020. aasta aprillis Tartu Halduskohtule keskkonnaorganisatsioon MTÜ Loodusvõlu, väites, et ehitusluba on vastuolus rahvusvaheliste kliimakokkulepetega ja ehitusloa mõjud nõuetekohaselt hindamata.

Tehase ehitamise jätkamiseks on Enefit Poweril tarvis riigikohtu poolt välja toodud vead parandada ning taotleda uut ehitusluba. Selle käivitamiseks on tarvis ka keskkonnakompleksluba.

Kohtu otsuse järgi peaksid ehitustööd õlitehase krundil lõppema kahe kuu jooksul ehk 12. detsembriks – nii palju andis kohus ettevõttele aega rajatise säilitamiseks vajalike konserveerimistööde tegemiseks.

Tehas võib aga detsembri keskpaigaks saada uue ehitusloa. Nimelt kiitis keskkonnaamet kolmapäeval heaks õlitehase keskkonnamõju hindamise aruande, mis on aluseks nii keskkonna kompleksloa kui ka ehitusloa väljastamisele.

Tehas on tarvis talveks katuse alla saada

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin on öelnud, et loa saamisel menetlevad nad ehitusloa mõne nädalaga.

See tähendaks, et Eesti Energia saab uue ehitusloa väljastamise järel juba detsembris õlitehase ehitust jätkata. Ehitus õlitehase kinnistul pole aga otseselt seisma jäänudki, sest õlitehase neljast ehitusloast tühistati vaid üks ning ka kohtu poolt lubatud konserveerimistööde käigus on tehasele ehitatud katust.

Eesti Energia tegevjuhi Andrus Durejko sõnul taotlebki ettevõte nüüd uut ehitusluba. "Midagi head selle olukorra juures – meil oli vaja katust ehitada, mis on ka konserveerimiseks vajalik. Sellega tegelesime. Loomulikult seadmete paigaldustööd, mis olid parasjagu käigus, ka neid tegime. Lisaks tegelesime konveieriga, õlimahutite ehitamisega, mis on täna ka ehitusloaga kaetud – need tööd jätkusid normaalselt," rääkis ta.

Millised kulud ettevõttel ehitusloa peatamisega kaasnesid, ei olnud Durejko esialgu valmis avaldama.

Durejko sõnul arvestab Eesti Energia ka võimalusega, et juhul kui ehitusluba plaanitud ajal ei saada, tuleb konserveerimistööd riigikohtu otsuse järgi 12. detsembriks lõpetada. "Me ei taha tehasesse lund ja vett sisse saada, nii et katuse ehitamise peame ühel või teisel kujul ära tegema," sõnas ta.

"Võib-olla kõige negatiivsema stsenaariumi korral oleme sunnitud taotlema lisaaega katuse ehitamiseks. See on juhul, kui me ei saa ehitusluba," rääkis Durejko.

Tehase käivitamise eelduseks on usaldushääletusele minev eelnõu

Kliimaminister Kristen Michal kooskõlastas novembri algul õlitehase keskkonnamõju hinnangu aruande tingimusel, et tehas saab selle valmimisel töötada kliimaeesmärkide karmistumiseni ehk kuni 31. detsembrini 2034.

Kui tehase ehitusega aga ka plaanitud graafikus valmis jõuda, siis tehase käivitamine eeldab tähtajalise keskkonnakompleksloa andmist. Selleks aga on tarvis muuta tööstusheite seadust, mille kliimaministeerium liitis keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise eelnõu juurde.

Eelnõu läbis esimese lugemise oktoobris, teisele lugemisele saatis keskkonnakomisjon selle neljapäeval. Eelnõu on ka üks nendest, mille valitsus otsustas neljapäeval siduda usaldusküsimusega ning läheb teisele ja viimasele lugemisele 5. detsembril.

Durejko sõnul soovib ettevõte tehase tootmisvalmis saada tuleva aasta teise kvartali lõpuks, täisvõimsusel võiks tehas tööle hakata neljanda kvartali alguseks.

Kompleksluba soovib ettevõte saada juuni alguseks. Ühtlasi ei saa Enefit Power enne kompleksloa saamist alustada ka näiteks tehase seadmestiku testimist.

Kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa sõnul seaduseelnõu menetlemise protsess kompleksloa taotlemist ei pidurda ning loa menetlusprotsess saab toimuda seadusemuudatuse menetlemisega paralleelselt.

Plaanitava seadusemuudatuse järgi täiendatakse seadust punktiga, et kompleksluba võiks keskkonnakaitse seisukohalt põhjendatud asjaolude ilmnemisel anda ka tähtajaliselt. Praeguse seaduse kohaselt tuleks luba anda tähtajatult.

"Tegemist on võimalusega, mis annab suurema paindlikkuse loa sisu kujundamisel. Tähtajalise loa andmist saab loa andja vajaduse korral kaaluda, see ei ole kohustuslik," ütles kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonna nõunik Pärtel Niitaru.

Durejko sõnul on Eesti Energia arvestanud ka võimalike uute kohtuasjadega. "Loodan, et jõuame kõiki osapooli rahuldavate tulemusteni," sõnas ta.

Eesti Energia pani uuele Enefiti õlitehasele nurgakivi 2021. aasta novembris, tehase ehitus läheb maksma vähemalt 350 miljonit eurot.