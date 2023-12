Uusküla: stsenaarium, et euribor kerkib viieni, on sahtlisse pandud

Kuigi ühelt poolt euribori langus leevendab paljude jaoks olukorda, siis teiselt poolt näitab see, et euroala majandusel läheb halvasti ja meie eksportööridel on olukord keeruline, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

"Kui me praegu räägime euribori langusest, siis meenutan, et tõus oli nullist neljani. Nüüd räägime langusest neljast kolme ja poole, võibolla kolme protsendini. Eks see rõõmustab meid, sest stsenaarium, et euribor tõuseb viieni, on praegu sahtlisse pandud," rääkis uusküla esmaspäeval "Terevisioonis".

Samas tõi ta välja, et põhjus, miks euribor on veidi langenud ja miks oodatakse, et Euroopa keskpank hakkab intressimäära tuleval aastal langetama, on tegelikult halb Eesti ja Euroopa jaoks.

"Põhjus on see, et euroala majandusel läheb halvasti. Kevadest saadik on kindlustunde indikaatorid alla tulnud. Kindlustunne on nagu valus kurk õhtul - võibolla järgmiseks hommikuks oled haige, võibolla ei ole. Kui kurk on väga pikalt valus, siis seda kindlamalt on haigus tulemas."

Uusküla sõnul näitab kindlustunde langus, et euroala majandus on langustrendis, sh on Saksamaa majandus, mis on olnud varasemalt peamine kasvumootor, on langemas.

"Ja sellepärast meie majandusel ei lähe hästi. Kui euribori langus ühelt poolt leevendab olukorda, siis teiselt poolt tähendab see seda, et meie eksportööridel on keeruline olukord."

Uusküla sõnul on kõige hullem, kui me jääme käed rüpes ootama ja lootma, et küll keegi teine meie eest probleemid ära lahendab.

"Ei, ise peab tegema. Eesti ettevõtetel on vaja leida uusi turge ja selliseid tooteid, mis oleksid konkurentsivõimelised. Odava Vene puidu ja metalliga tehtud tooted - need ei ole kirelt taastuvad. Ka on meie palgatase kasvanud ehk meil on tarku tooteid rohkem vaja."

Uusküla lisas, et riik majandust lihtsalt toetama ei pea, pigem on vaja kindlat majanduskliimat. Ta märkis ka, et kui majandus langeb, siis on normaalne, et eelarve on defitsiidis ehk valitsus kulutab rohkem kui teenib. Ja kui raha on puudu, siis laenatakase seda juurde.

Paljude kodulaenude ja liisingutega seotud kuue kuu euribor langes reedel 3,935 protsendile. 18. oktoobril oli see kõrgeimal tasemel ehk 4,143 protsenti.