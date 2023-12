Tüür: Putinil oli kandideerimisest teatamiseks sobiv aeg

Politoloog Karmo Tüür ütles "Ringvaates", et Venemaa president Vladimir Putin teatas uuesti presidendiks kandideerimisest möödunud nädalal, kuna see jäi sobivasse aega Ukraina valimiste ära jäämisest teatamise ja plaanitava suure aastalõpu pressikonverentsi vahel.

Tüüri sõnul teatas Putin kandideerimisest just praegusel ajal, sest äsja teatas Ukraina, et neil presidendivalimisi sõjaolukorra tõttu ei tule, samuti oli vaja see välja öelda enne neljapäeval toimuvat suurt pressikonverentsi.

Kandideerimisest teatamise avaldus oli asetatud sõja konteksti, sõnas Tüür. "Sellesse konteksti, et tõesti on vaja ja mina, Vladimir Putin, süstin teisse stabiilsust ja enesekindlust ja kõik saab korda. Ta oli hästi lavastatud selline kõneakt, mida armastab Vladimir Putin ise väga ja tema taga olev meeskond ka. Nad valdavad seda kunsti, pole midagi öelda."

Tüür märkis, et valimised ei saa tegelikult toimuda nii nagu seadus ette näeb, näiteks peaksid valimised toimuma ka Hersonis. "Kuidas nad saavad seal toimuda? Ma arvan, et isegi Vladimir Putin ei kujuta ette, kuidas see toimub. Ta saab olema suur lavastus, milles kõik väiksema või suurema õhinaga osalevad," ütles ta.

Paljud analüütikud peavad ka sisuliselt vaid etendatud valimiste aega Vene presidendile siiski ohtlikuks. "Ohtu valimiste-nimelise palagani läbi kindlasti ei ole. See võib aga olla võimalus teistel seada end rohkem ekraanile, leida rohkem tähelepanu ja/või soovida seda tähelepanu endale tõmmata," rääkis Tüür.

Siiski peavad Putinil olema ka vastaskandidaadid. Tüüri sõnul sinna kindlasti keegi pannakse, kuid ei tea veel, kes, sest kandidaate saab esitada jaanuari alguse ja veebruari alguse vahel.

"Neile, kes lõpuks sinna mängima lastakse, on ette nähtud korralikud boonused. Nende kampaaniakulud makstakse kinni jne, nendega seotud firmad saavad korraliku käibe. Lõpuks nad kinnistavad oma koha toiduahelas, nad on käitunud nii nagu vaja ja võivad hiljem loota vastuteenetele," sõnas Tüür.

Praegu on Ukraina president Volodõmõr Zelenski visiidil USA-s. Tüüri sõnul on oluline, kas USA-s suudetakse Ukrainale raha eraldamises kokkuleppele jõuda. Pikas perspektiivis niikunii suudetakse, kuid suurema ja pikema venitusega.

"See, et Zelenski suutis kohale minna isiklikult kohtuda on üüratult oluline," ütles Tüür.