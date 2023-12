Briti parlament kiitis heaks seaduse migrantide saatmiseks Rwandasse

Seadust toetas 313 parlamendisaadikut ja vastu hääletas 269, kusjuures arvestatav hulk valitsevate konservatiivide saadikutest jättis hääletamata.

Eelmisel nädalal avaldatud erakorraline seadus on peaminister Rishi Sunaki vastus ülemkohtu novembrikuisele otsusele, mille kohaselt on asüülitaotlejate deporteerimine Rwandasse rahvusvahelise õiguse seisukohast ebaseaduslik.

Viieliikmeline kohtukomisjon toetas üksmeelselt apellatsioonikohtu varasemat otsust, leides, et plaan kujutab endast tõsist ohtu asüülitaotlejatele rahvusvaheliste seadustega tagatud õigustele ega ole ühitatav Suurbritannia rahvusvaheliste kohustustega.

Kohtunikud ütlesid, et Rwanda ei ole turvaline kolmas riik ning on alust uskuda, et ta võib saata migrandid vägisi kohtadesse, kus neile võib saada osaks tagakiusamine.

Esimesed deporteeritavad olid 2022. aasta juunis juba lennukis ja valmis sõiduks Rwandasse, kui Euroopa Inimõiguste Kohus protsessi viimasel hetkel peatas.

Sel aastal on ohtliku reisi üle La Manche'i väina Suurbritanniasse ette võtnud üle 27 000 inimese. Tulijaid on märksa vähem kui 2022. aasta ligi 46 000, kuid siiski liiga palju, et Sunaki paatide peatamise lubaduse võiks täidetuks lugeda.

Hääletustulemus on kergenduseks konservatiivist peaministrile Sunakile, sest enne hääletust kritiseerisid seaduseelnõu paljud tema enda erakonna saadikud, kellest osad ähvardasid hääletada selle vastu.

Tegelikul hääletusel polnud ükski konservatiiv eelnõu vastu, kuid tervelt 38 konservatiivist saadikut ei võtnud hääletusest osa.

Enamik hääletamata jätnutest nõuab seaduse veelgi karmimaks muutmist, kuid osad saadikud vastupidi peavad juba praegust eelnõu rahvusvahelise õigusega vastuolus olevaks.

Erakonna paremtiiba kuuluv saadik Mark Francois ütles ajakirjanikele pärast hääletust, et tema koos oma mõttekaaslastega kavatseb esitada eelnõu karmistamiseks suunatud muudatusettepanekuid. Lisaks ähvardas ta, et murede arvesse võtmata jätmisel korral võivad parempoolsed saadikud eelnõu kolmandal lugemisel selle vastu hääletada.

"Koos leppisime kokku, et me jätame endale õiguse hääletada selle vastu kolmandal lugemisel," ütles Francois.

Samas ütles osa eelnõu toetanud mõõdukatest konservatiividest, et selle karmistamise korral hääletavad nüüd juba nemad kolmandal lugemisel selle vastu.

"Kui eelnõu muudetakse mingilgi [punaseid] jooni ületaval kujul, siis ma ei saa seda toetada ega hakka seda toetama," ütles endine Briti justiitsminister Robert Buckland.