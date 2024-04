Iirimaa plaanib asüülitaotlejate tagasi Ühendkuningriiki saatmist

Iirimaa plaanib muuta seadust, et võimaldada asüülitaotlejate saatmist tagasi Ühendkuningriiki, teatas rahvusringhääling RTE pühapäeval pärast migrantide tulva üle Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiri.

Esmaspäeval Londonit külastav Iiri justiitsminister Helen McEntee ütles sel nädalal parlamendikomisjonis, et tema andmetel saabub 80 protsenti Iirimaal asüüli taotlevatest migrantidest riiki üle maismaapiiri Põhja-Iirimaalt.

Briti peaminister Rishi Sunak ütles hiljutises usutluses Sky Newsile, et on juba ilmne, et Londoni plaan saata asüülitaotlejad Rwandasse, toimib heidutusena.

"Minu meelest avaldab heidutus juba mõju, sest inimesed ei taha enam siia tulla," ütles peaminister.

Iirimaa välisminister Micheal Martin ütles reedel, et Suurbritannias viibivad asüülitaotlejad lahkuvad Ühendkuningriigist Iirimaale, sest nad kardavad Rwandasse väljasaatmist.