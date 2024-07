Starmer kinnitas põgenike Rwandasse saatmise kavast loobumist

"Rwanda plaan oli surnud ja maetud juba enne, kui see algas. Ma ei ole valmis jätkama trikkidega, mis heidutusena ei toimi," ütles ta ajakirjanikele oma esimesel pressikonverentsil peaministrina.

Starmer ütles juba valimiskampaania ajal, et võimule tulles jätab ta kõrvale konservatiivse valitsuse Rwanda plaani ning asendab selle rangema ja järjekindlama lähenemisviisiga ebaseadusliku rände reguleerimisel.

"Meie vahetame Rwanda poliitika alaliseks välja," ütles ta ja lubas paadipõgenike tulva taga olevate inimkaubandusjõukude purustamist. Selle poliitika keskmes on uus piirijulgeolekuüksus, mis hakkab koosnema immigratsiooni- ja õiguskaitsespetsialistidest ning kuhu kuulub ka sisejulgeolekuteenistus MI5, selgitas Starmer.

Konservatiivide selgituse järgi oli põgenike Rwandasse saatmise meede vajalik, et heidutada rekordhulka põgenikke, kes saabuvad Inglismaale üle La Manche'i väina Prantsusmaalt. Suurbritanniasse on alates 2018. aastast saabunud üle La Manche'i väina üle 120 000 põgeniku. Konservatiivide Rwanda plaani taga oli asjaolu, et Brexitiga kaotas Suurbritannia õiguse saata asüülitaotlejad tagasi Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Starmeri valitsus pidas esimese istungi

Suurbritannia uue peaministri Keir Starmeri valitsus pidas laupäeval oma esimese istungi.

Starmer toonitas Downing Streeril peetud kõnes, et töö algab kohe. Tööpartei lubab, et esimesena tegeletakse majanduse, ravijärjekordade ja ebaseadusliku sisserändega.

Valitsus soovib kiiresti taasriigistada Briti raudtee ja võtta üle eraettevõtete käes olevad reisijateveolepingud.

"Eile algas muutuste töö. Oleme muutnud Tööparteid ja eile alustasime riigi muutmise tööd. Ja kui tolm neljapäevase tulemuse üle vaibub, saab kõigile selgeks rahva meeleolu, see, mida meilt oodatakse ja volitused muutuste elluviimiseks. See ei ole mandaat mitte ainult valitseda. See on mandaat teha poliitikat teisiti ja see muutus algas ka eile," rääkis Starmer.