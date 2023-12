Sõidukite hinda kergitavate muudatuste eel inimesed autoostuga ei kiirusta

Tänavu novembris müüdi Eestis 28 protsenti rohkem autosid kui möödunud aastal samas kuus. Automüüjate hinnangul on hoogsa kasvu taga eelmise aasta madal võrdlusbaas, aga ostuhuvi suurendavad ka tootjate tehtavad sooduspakkumised.

Selle aasta esimese 11 kuu jooksul on Eestis müüdud üle 21 000 uue sõiduki. Seda on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga üheksa protsenti rohkem. Novembris müüdi 1827 uut sõiduautot, mis on koguni 28 protsenti enam kui möödunud aasta samal kuul.

Automüüjatel liidu (AMTEL) tegevjuhi Meelis Telliskivi sõnul on müük küll eelmise aastaga võrreldes kasvanud, kuid vaatamata sellele pole veel jõutud näiteks koroonakriisi-eelsele tasemele.

"Kui vaadata eelmiste aastate (novembri) müügistatistikat, siis 2023 oli see kõrge, 1827 uut sõidukit. Eelnevatel aastatel on ta olnud 1400-1450, aga 2019 on ta olnud uuesti kõrge, üle 2000 piiri. Sama ka aastatel 2018 ja 2017," rääkis Telliskivi.

Automüüjate esindaja lisas, et statistikat võib mõjutada ka tellitud autode tarneaja sattumine kindlale kuule, millega võib osaliselt seletada ka tänavuse novembri häid müüginäitajaid.

Viking Motorsi tegevjuht Raimo Koppel ütles, et eelmise aasta november oli väga kehv müügikuu. Lisaks teevad autotootjad tänavu klientide meelitamiseks sooduspakkumisi.

"Praktiliselt kõikidel automüüjatel on korralikud sooduspakkumised. Automüüjatel ladudes autosid on. Teiselt poolt on aga euribor endiselt kõrgel tasemel ning see vähendab klientide hulka, kes on valmis uue auto ostuks raha välja käima. Nende ahvatlemiseks, kes on selleks valmis, on siis ka sooduspakkumised."

Novembris müüdud uutest autodest pea iga teine oli hübriidauto. Täiselektriliste sõidukite osakaal moodustas kogumüügist seitse protsenti. Raimo Koppel prognoosib, et järgmistel aastatel võib see tõusta 15 protsendi peale.

Puhtalt sisepõlemismootori jõul töötavate uute sõidukite osakaal langes alla poole.

Hoopis teine pilt on kasutatud sõidukite puhul.

"Kasutatud autode puhul kindlasti diiselmootoriga sõidukid on enamuses ja nende osakaal tunduvalt suureneb. Kasutatuna ostetakse üldse ka natuke suuremaid sõidukeid kui uutena," nentis Telliskivi.

Uuest aastast kehtima hakkav kõrgem käibemaks ja 2025. aastast kehtima hakkav sõidukite registreerimistasu praegust müüki otseselt ei mõjuta, ütles Topauto müügijuht Janek Eskor.

"Käibemaksu tõus ei ole nii suure osatähtsusega, et see oleks nüüd tänavu müüki tõstnud. Sõidukite registreerimistasuga seoses me näeme seda, et paljud kliendid on veel ootel. Meil on päris palju kordi, kus klient on lükanud ostu edasi, et ära näha, missugune tuleb sõiduki registreerimistasu. Seetõttu võib järgmisel aastal autode müük veelgi tõusta," sõnas Eskor.