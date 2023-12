Narvas algas esimese kortermaja ehitus pärast iseseisvuse taastamist

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg alustas Joaoru kinnisvaraarendusega viis aastat tagasi.

Esimese kortermaja ehitusluba saadi veel mullu märtsis, kuid siis algas Ukrainas sõda ja pangad pidasid piiriäärse arenduse rahastamist liiga riskantseks. Lõpuks otsustas arendaja oma raha eest ehitama hakata.

"Ehitusturul on täna saabunud stabiilsus ja tundub, et on õige aeg ehitada. Teine asi on see, et no kaua me ikka ootame, keegi peab alustama. Kui Narva ruutmeeter on 500 eurot ja meie hind jääb 3000-4000 vahele, siis eks ta väikest viisi anomaalia on. Aga me usume, et saame sellega hakkama," ütles Rand & Tuulberg kaasomanik Aivar Tuulberg.

Praegu ületab korterite pakkumine piirilinnas nõudluse, kuid kuna uusi maju pole Narva ehitatud, on esimesel tulijal šanss olemas.

"Inimesed alati valivad kvaliteedi ja hinna vahel ja tegelikult, kui nad saavad aru, et suurema hinna eest nad leiavad suurema kvaliteediga elamispinna, miks mitte," sõnas kinnisvarafirma Trianon Grupp juhatuse liige Sergei Gorlatš.

Uute kortermajade vastu tunnevad suurt huvi Narva tehaseid ehitavad ettevõtted.

"Kui me räägime tippspetsialistidest, siis me peame pakkuma neile samaväärseid elamisvõimalusi nagu neil täna on Saksamaal, Soomes. Alati inimene, kui me toome ta teisest regioonist, küsib, kus ma elama hakkan? Nüüd see mure on vähemasti, kui siin kõik hästi läheb, meie õlgadelt kadunud," rääkis NPM Silmet juhatuse liige Raivo Vasnu.

Ühtekokku peaks kõrgele Joaoru nõlvale kerkima viis kortermaja. Esimese 45 korteriga elamu ehitus maksab seitse miljonit eurot ja see peaks valmis saama 2025. aasta esimeses pooles.