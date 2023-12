EL jõudis kokkuleppele elektrituru reformimises

"Täna jõudsid (Euroopa) ülemkogu ja (Euroopa) parlament esialgsele kokkuleppele reformida EL-i elektrituru disain (EMD)," ütles Teresa Ribera, kelle riik on EL-i ülemkogu eesistujamaa.

"Reformi eesmärk on teha elektrihinnad vähem sõltuvaks heitlikest fossiilkütusehindadest, kaitsta tarbijaid hinnajõnksude eest, kiirendada taastuvenergia arendamist ja parandada tarbijakaitset," lisas Ribera.

EL-i plaanis vähendada turgude kaitsetust heitlikkuse eest nähakse reaktsiooni Venemaa Ukrainasse tungimisele, mis tõi eelmisel aastal kaasa energiahindade tõusu.

"See kokkulepe on suurepärane uudis, sest see aitab meil vähendada veelgi EL-i sõltuvust Vene gaasist ja anda tõuge fossiilivabale energiale, et kärpida kasvuhoonegaaside heidet," ütles Ribera.

Kokkuleppe peavad heaks kiitma nii ülemkogu kui europarlament.

Osana ulatuslikematest reformidest sisaldab kokkulepe ka regulatsiooni, mis parandab laiendatud seire- ja läbipaistvuse ehk REMIT-i kaudu EL-i kaitset turumanipulatsioonide eest.

EL-i liikmesriigid jõudsid REMIT-itis esialgsele kokkuleppele 16. novembril.