Eesti tuulepargid tegid esmaspäeval toodangurekordi

Esmaspäeva lõuna ajal töötanud Eesti tuuleparkide koguvõimsus oli 381,6 megavatti (MW), mis on Eesti kõigi aegade rekord. Samuti on jaanuar kokku olnud suurima tuuleelektri toodanguga kuu.

"Uusi tuuleelektri võimsuseid on viimase aasta jooksul võrku lisandunud peaaegu 100 MW ehk pea 30 protsenti. 29. jaanuaril kella 11-12 vahel mõõdeti uueks võrku antud tuuleenergia tipptulemuseks 381,6 MW," ütles Eesti süsteemihalduri Elering taastuvenergia arendamise üksuse juht River Tomera.

Eleringi andmeil on 2024. aasta alguseks Eestis tuuleenergia võimsusi kokku 420 megavatti.

See loob Tomera sõnul eeldused, et tuulised tunnid hakkavad lähitulevikus tarbija jaoks positiivselt mõjutama ka elektri börsihinda.

"Päikesejaamu näiteks on praeguseks paigaldatud koguvõimsusega 800 MW ja 2023. aastal oli esmakordselt päikeseliste tundide börsihind 21,1 protsenti madalam keskmisest börsihinnast," märkis ta.

Eelmisel aastal andsid päikesejaamad Eestis pisut rohkem elektrit kui tuulepargid, kirjutas ERR eelmisel nädalal.

Eleringi esitatud andmete kohaselt oli eelmisel aastal tuulikute toodang 684 214 MWh, 2022. aastal 663 745 MWh, 2021. aastal 733 647 MWh ja 2020. aastal 823 712 MWh.

Kokku andsid Eesti tuulepargid jaanuari jooksul ligi 120 GWh energiat (kolmapäeva, 31. jaanuari kella 13-se seisuga 119 795,8 MWh). See on samuti Eleringi andmetel suurim toodang, mis tuulegeneraatorid ühe kuu jooksul Eestis on võrku andnud. Varasemad rekordid pärinevad 2020. aastast, kui jaanuaris tootsid Eesti tuulepargid 106 190 MWh ja kaks päeva lühemas veebruaris 104 430 MWh elektrienergiat.

Külmemad kuud ongi tavaliselt olnud suurima tuulenergia toodanguga kuud. Nii andsid tuulikud enim elektrit 2023. aastal jaanuaris ja oktoobris, 2022. aastal jaanuaris ja veebruaris, 2021. aastal oktoobris ja märtsis ning 2020. aastal jaanuaris ja veebruaris.

Suurimad tootjad oma tulemusi ei kommenteeri

Eesti suurimad tuuleelektri tootjad on Enefit Green ja Utilitas Wind, mis kumbki ei soovinud otseselt kommenteerida oma jaanuari toodangut ega seda, kui suur osa nende installeeritud võimsustest toodangut andis ja kui kasumlik jaanuar neile oli.

"Börsireeglite tõttu ei saa Enefit Green täpsemalt kommenteerida jaanuarikuu senist tuuleenergia toodangut ja selle kasumlikkust. Avaldame tootmistulemusi vastavalt finantskalendrile kord kuus ja finantstulemusi kord kvartalis," ütles Enefit Greeni pressiesindaja Kadri Korsten.

"Tuuleparkide toodanguinfo põhjal saab öelda, et jaanuari tuuleolud on olnud pigem head. See omakorda on taganud toodangut. Kuigi kasumlikkus kõigub aastate ja kvartalite lõikes, on tuuleenergia segment, mis on Enefit Greeni suurim ärisegment, olnud kasumlik kõigis kvartalites viimastel aastatel. Tavapäraselt on kasumlikumad perioodid olnud tuulisemad kvartalid aastas, eriti esimene ja neljas kvartal," märkis Korsten.

Tema sõnul kommenteerib ettevõte jaanuarikuu tootmistulemusi veebruari alguses.

Enefit Greenile kuulub Eestis 19 tuuleparki koguvõimsusega 280 megavatti. Neist suurimad on Aulepa I (39 MW), Narva (39 MW), Aseriaru (24 MW), Paldiski I ja II (mõlemad 22,5 MW), Purtse (21 MW), Viru-Nigula (21), Pakri (18,4 MW).

Utlitasel on Eestis töös Saarde tuulepark (39 MW), mis küll annab elektrit võrku, aga seal toimuvad veel ka viimased võrgutestid, ütles Utilitase pressiesindaja Kadri Hansalu. Lisaks on ettevõttel Aseris valmimas 3,6 megavatise võimsusega park, kus on tuulikud küll püsti, aga veel elektrit ei tooda.

"Toodangut me ei soovi parkide kaupa kommenteerida ja eriti veel nii lühikesel ajahetkel kui seda on 30 päeva või üks päev," ütles Hansalu.