Jahimehed kuulutasid välja jõuluaegse jahirahu

Jahirahu väljakuulutamise tava algas 1993. aastal. Sel ajal jäägrid metsloomi ei küti, vaid käivad peredega metsas ja viivad vahel sealsetele asukatele sümboolset ninaesist.

Jahirahu ei tulene seadusest, vaid on küttide kokkulepe. Osa seltse peavad seda väljakuulutatud päevadest ka pikemalt. ​

Eesti Jahimeeste Seltsi teatel austab kütt jõulurahuga metsloomi ja looduslikku mitmekesisust. Seltsi president Margus Puust ütles, et osale ulukitele on tänavune lumerohke talv raske.

"Eks ta on suhteliselt lumerikas aasta. Lumerikkus, oleneb, kui kaua see lumevaip maas on, sellest oleneb päris palju, eriti metskitsede olukord. Aga eks me näe, siin lubab sula ja siis läheb ulukite elu jälle kergemaks. Aga jõulude ajal me tahame neid rohkem toita, aidata, et nad saaksid selle raske talve üle elada," rääkis Puust.