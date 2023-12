Saksamaa ja Holland vahistasid terrorirünnakut plaaninud Hamasi liikmed

Saksamaa ja Hollandi politsei võtsid vahi alla mitu inimest, kes kavatsesid korraldada terrorirünnakut Euroopas asuvatele juudiasutustele. Tegemist on esimese korraga, kui Hamas plaanis terrorirünnakut Saksamaal.

Kokku vahistati neli inimest, neist kolm Saksamaal ja üks Hollandis. Saksamaa föderaalse prokuratuuri sõnul kahtlustatakse nelja meest "välismaise terroristliku ühenduse liikmesuses".

Berliinis vahistati kolm meest: Liibanonist pärit Abdelhamid Al A ja Ibrahim El-R ning Egiptsue päritolu Mohamed B. Lisaks peeti Hollandis Euroopa vahistamismääruse alusel kinni Hollandi kodanikust Nazih R.

Hamasi verise 7. oktoobri rünnaku järel alanud Iisraeli ja Hamasi sõda tekitab Euroopas pingeid. On sagenenud antisemiitlikud rünnakud ning juudiasutused ja juudi rahvusest Euroopa elanikud on mures enda turvalisuse pärast. Näiteks viskasid oktoobris teadmata isikud Molotovi kokteile Berliini sünagoogi pihta.

Saksamaa justiitsminister Marco Buschmann tänas politseid vahistamiste eest, lisades, et tänu politsei tööle saavad Euroopa juudid elada jätkuvalt rahus ja turvalisuselt.

Prokuratuuri sõnul on vahistatud mehed pikaaegsed Hamasi liikmed, kes osalesid äärmusrühmituse välismaistes operatsioonides ning on seotud Hamasi sõjalise tiiva juhtkonnaga.

Vahistatud otsisid Hamasi poolt varem Euroopasse smugeldatud peidikut ning plaanisid tuua leotud relvi Berliini, et hiljem kasutada neid terrorirünnaku korraldamiseks.

Gruppi juhtis Abdelhamid Al A, kes otsis relvi üle Saksamaa. Temaga koos reisisid Mohamed B and Nazih R ning Ibrahim El-R aitas otsingutele kaasa.

Financial Times märgib, et tegemist on esimese korraga, kui Hamas plaanis korraldada terrorirünnakut Saksamaal. Varem piirdus äärmusrühmitus riigis ainult rahastuse otsimise ja propaganda levitamisega.

Taani võimud pidasid samuti neljapäeval kinni ja esitasid süüdistused terrorismis kolmele inimesele. Kuigi Taani võimud pole kommenteerinud, kas vahistatud olid seotud Hamasiga, tänas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Taani politseid. Ta lisas, et vahistamised aitasid ennetada rünnakut, mille eesmärgiks oli tappa süütuid inimesi Euroopa pinnal.

Taani politsei sõnul on vahistatud seotud kuritegeliku ühendusega "Loyal to Familia" ning lisaks vahistatutele otsitakse taga veel mitu inimest.

Taani luureamet kommenteeris juhtunut neljapäeva hilisõhtul. Luure sõnul puudub Taani ja Saksamaa vahistamiste vahel seos, kuid Taanis vahistatutel on sidemed välismaiste organisatsioonidega. Millised on need sidemed täpselt, selgub uurimise kaigus.