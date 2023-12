Iisraeli armee teatas seni suurima Hamasi tunneli avastamisest

Iisraeli armee teatas pühapäeval, et avastas Gaza sektoris seni suurima Hamasi tunneli ja seda mõnesaja meetri kaugusel ühest peamisest piiriületuspunktist.

Tunneli suurus oli selline, et seda kaudu võisid sõita ka väikesõidukid, ütles AFP fotograaf, kellele võimaldati ligipääs.

Maa-alune käik moodustas vaid osa suuremast tunnelisüsteemist, mis ulatub enam kui nelja kilomeetrini ja asub Erezi piiripunktist 400 meetri kaugusel, teatas armee avalduses.

See maksis miljoneid dollareid ja selle ehitamiseks kulus aastaid, ütles Iisraeli vägi. Tegemist on sõjaväelaste sõnul projektiga, mida juhtis Mohamed Yahya, kes on Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas liidri Yahya Sinwari vend. Yahya Sinwarit peetakse Hamasi 7. oktoobri üllatusrünnakute peakorraldajaks.

Käikude süsteemis on drenaaž, elektriühendus, ventilatsioon, kanalisatsioon ja sidevõrk, aga samuti rööpad.

Tunneli põrand on tampsavist, samas seinad koosnevad terasbetoonist ja sissepääs on 1,5 sentimeetri paksuse läbimõõduga metallsilinder.

Iisraeli armee avaldatud videomaterjalis, mis nende sõnul on Hamasi filmitud, võib näha väikest ehitustöödeks mõeldud sõidukit, mis siseneb tunnelisse.

Sõjaväelaste kohaselt leiti tunnelist ka arvukalt relvi, mida rünnaku puhul kasutada.

Armee pressiesindaja kolonelleitnant Richard Hechti sõnul oli Hamas projekti pannud tohutus koguses raha ning see täitis vaid üht eesmärki – rünnata Iisraeli riiki ja selle elanikke.

Juudiriigi armee ristis labürindi Gaza metrooks ning ütles, et see kavandati 2007. aastast kehtima hakanud Iisraeli-Egiptuse blokaadist mööda hiilimiseks.

Egiptuse piirialale ja Siinai kõrbesse rajati toona sadu tunneleid, mida mööda said inimesed, kaubad ja relvad liikuda välismaailmast Gazasse.

Alates 2014. aasta sõjast Iisraeliga on tunnelivõrgustikku laiendatud ning Hamas kasutas seda sageli raketirünnakute korraldamisel.

USA sõjaväeakadeemia West Point kaasaegse sõja instituudi oktoobri keskel avaldatud uuringu kohaselt on Gaza sektoris hinnanguliselt umbes 1300 tunnelit, mille kogupikkus ületab 500 kilomeetrit.

Iisraeli armee teatas detsembri alguses, et nad on avastanud enam kui 800 tunnelit ja neist hävitanud pool tuhat.

Iisraeli meedia kirjutas läinud nädalal, et armee kaalub tunnelite üleujutamist mereveega, mida pumbatakse Vahemerest. Teadete kohaselt on juba ka edukalt sooritatud vastavaid katseid.