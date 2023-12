Tallink maksab riigile 100 miljoni euro suuruse laenu tagasi

Tallink Grupp allkirjastas sel neljapäeval 298-miljonise sündikaatlaenu lepingu, mille tulemusena refinantseerib mitmete viimastel aastatel võetud oluliste laenude jäägid.

"Eesti Vabariigi vaatest olulisim laenu tagastus puudutab Tallink Grupile Kredexi poolt esimesel Covid-pandeemia aastal 2020 antud 100 miljoni euro suurust laenu," teatas Tallink. "Antud laenu eest on Tallink Grupp Kredexile viimase kolme aasta jooksul maksnud intressi 8,9 miljoni euro ulatuses, millele lisanduvad laenulepingu sõlmimise ja lõpetamisega seotud ühekordsed tasud."

Lisaks Kredexi laenu tagasimaksele, maksab Tallink Grupp tagasi ka Nordic Investment Bankilt 2020. aasta sügisel saadud 100 miljoni euro suuruse laenu ning vähendab mitmeid teisi varasemaid laenukohustusi.

"Meil on hea meel, et meie ettevõtte viimaste aastate suured jõupingutused on kandnud vilja ning oleme tänaseks majanduslikult sellises seisus, kus meil on lõpuks võimalik kriisiaastatel lisandunud laenukohustusi hakata tasapisi likvideerima. Need kohustused olid hädavajalikud ajal, mil meil tuli igapäevaselt võidelda oma ettevõtte ellujäämise ja tuleviku eest ja me oleme väga tänulikud nii Eesti kui ka Soome riikidele ja toonastele valitsustele toetuse ning usalduse eest ajal, mil seda kõige rohkem vajasime," kommenteeris laenude tagasimakseid Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Laenuga makstakse lisaks tagasi 2016. aastal pankade sündikaadilt võetud ja mullu detsembris korrigeeritud 280 miljoni euro suurune laen, 2018. aasta juulis pankade sündikaadilt võetud 110 miljoni euro suurune laen ja 2019. aasta novembris võetud 60 miljoni euro suurune korduvkasutusega laenulimiidi leping Swedbankilt.

Nõgene sõnul olid Kredexi ja Nordic Investment Banki laenud 2020. aastal määrava tähtsusega ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel.

"Riigi garantiiga laenud suurendasid ka teiste finantseerijate vaatest meie usalduskrediiti ning suurendasid ka teiste partnerite usku meie tulevikku ja taastumisse. Oleme tänulikud selle usalduse eest ja selle usalduse ära teenimiseks oleme ka viimased neli aastat tohutult pingutanud selle nimel, et tagasimaksed esimesel võimalusel teha," lisas Nõgene.

Tallink Grupp on ettevõtte laenukoormust viimastel aastatel järjekindlalt vähendanud, makstes 2022. aastal laene tagasi 110 miljoni euro ulatuses ning käesoleval aastal 175 miljoni euro ulatuses.

Finantseerimise korraldasid Nordea Bank Abp, filial i Norge, Danske Bank A/S, KfW-IPEX Bank GmbH, AS Swedbank ja Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Ujuva intressimääraga euriboril baseeruva laenu tähtaeg on viis aastat. Laenu garanteerivad Tallinki tütarettevõtted ning selle tagatisteks on grupile kuuluvad laevad.