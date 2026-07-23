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Tallinki poolaasta kahjum oli 24,5 miljonit

Majandus
Tallinki aktsionäride koosolek, paremal Peep Jalakas
Tallinki aktsionäride koosolek, paremal Peep Jalakas Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Tallinki laevadega sõitvate reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastatagusega võrreldes 2,2 protsenti, kaubavedu kasvas aga ligi 3 protsenti. Teise kvartali kahjum oli ettevõttel 2,5 miljonit eurot. Poolaasta kahjum vähenes aga 24,5 miljoni euroni.

Tallink Grupp vedas teises kvartalis kokku 1,5 miljonit reisijat, mis on 2,2 protsenti vähem kui aasta varem. Kaubaveoühikute arv kasvas 2,9 protsenti ning ulatus 69 000 ühikuni, samas kui sõiduautode vedu vähenes 6,5 protsenti ja oli kokku 199 025 sõidukit.

Teine kvartal lõppes Tallink Grupile 2,5 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga, milles kajastus ka 12,5 miljoni euro suurune dividendidega seotud tulumaks.

"Tulemusi mõjutasid kõrged kütusehinnad ja majanduslik ebakindlus meie põhiturgudel. Kütusekulud kasvasid kvartalis ligi 8,4 miljonit eurot, mis on olnud üks olulisemaid surveallikaid," kommenteeris majandustulemusi Tallinki juhatuse esimees Peep Jalakas.

Esimesel poolaastal vedas kontsern kokku 2,5 miljonit reisijat, mis on 1,3 protsenti rohkem kui aasta varem. Auditeerimata müügitulu kasvas 3,5 protsenti ja ulatus 356,4 miljoni euroni. EBITDA oli 36,4 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aastaga võrreldes 2,9 miljonit eurot ehk 8,5 protsenti.

Ettevõtte puhaskahjum vähenes 24,5 miljoni euroni – mullu oli see ligi 36 miljonit eurot.

"Poolaasta tervikvaates on näha paranemist – seda kinnitab nii müügitulu kui ka EBITDA kasv. Samas mõjutavad ka poolaasta vaates meie tegevust geopoliitilised pinged ja energiaturgude volatiilsus," märkis Jalakas.

"Arenev teenus, investeeringud laevade uuendamisse ning põhitegevuse optimeerimine loovad aga eeldused kasumlikkuse paranemiseks järgnevatel perioodidel," lisas Jalakas.

Kontsern investeeris poolaastal kokku 21,5 miljonit eurot, millest suure osa moodustasid laevade Silja Symphony, Baltic Queen ja Victoria I hooldus- ja uuendustööd.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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