Lätis langes sündimus kümne kuuga 13 protsenti

Tänavu kümne kuuga registreeriti Lätis 11 980 vastsündinut, mis on 13,1 protsenti ehk 1802 võrra vähem kui 2022. aasta samal ajal, selgub statistikaameti esialgsetest andmetest.

Nende hulgas on ka 1158 oktoobris sündinud last, keda on viis protsenti vähem kui mullu samal kuul.

Tänavu kümne kuuga sündis Lätis 6110 poissi ja 5870 tüdrukut.

Jaanuaris-oktoobris registreeriti Lätis 22 651 surma, mis on 10,6 protsenti vähem kui mullu samal ajal (25 339).

Seega ületas surmade arv tänavu vastsündinute arvu 10 671. Eelmise aasta samal ajal oli see vahe 11 557.

Kümne kuu jooksul registreeriti Lätis 9751 abielu, mis on 8,3 protsenti vähem kui mullu samal ajal.

1. novembril elas Lätis 1,875 miljonit inimest.

Teadupoolest oli 2022. aastal Lätis viimase saja aasta madalaim sündimuskordaja – registreeriti 15 954 vastsündinut, mis oli 8,4 protsenti vähem kui 2021. aastal.