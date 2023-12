Tallinlased kurdavad lumiste kõnniteede üle, linna sõnul on hooldus olnud hea

Tallinna lumised kõnniteed on muutunud jalakäijatele ebamugavaks. Linna sõnul töötavad teede hooldajad aga pidevalt ning lumepudrustes teedes on süüdi hoopis muutuvad ilmaolud.

Lumised kõnniteed Tallinna jalakäijatele rõõmu ei valmista. Kui mõni arvab, et linn peaks teid paremini hooldama, siis teised leiavad, et üle tuleks vaadata enda jalavarjud.

"Lume all on jää. See on see kõige hullem. Nii et loodame, et läheb paremaks. Kui sula tuleb, kui vihma tuleb, siis on korras kõik," ütles Anne.

"Õiged jalanõud tuleb leida," sõnas Jaanika.

"Ma ei saa siit üldse läbi. Eriti siin, Sõpruse puiesteel. Siin on teedel väga lahtine lumi. Ma ei ole rahul," ütles Zinaida. "Ma olen väga pahane. Mu jalad valutavad, ma ei saa isegi poodi kõndida," sõnas ta.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles, et töötajad on hooldustöödega hästi hakkama saanud. Praegused keerulisemad tingimused on tekkinud soojemast temperatuurist ning lume ja soola segust.

"Kas sõiduteede pealt sool või siis jalanõudega kantud kõnniteedele sool ja see tekitab sellist lumeputru, mille all on ka jäist libedust. Meie hoolduspartneritele on nüüd juba nädalavahetusest alates antud korraldus, et sõelmeid on vaja lisada kõnni- ja kergliiklusteede peale, ülekäigud olid teravdatud tähelepanu all," selgitas Sulg.

Sule sõnul on töö aga pidev ja ettevõtted täidavad hooldustsükleid kaheksatunnise intervalliga.

EKT Teed hooldavad tänavaid Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Mustamäel. Kolme nädala jooksul on nad ära vedanud umbes 20 000 kuupmeetrit lund. EKT Teede tänavahoolduse valdkonna juht Elmo Meier sõnas, et masinaid lumekoristuseks on piisavalt, kuid tööjõudu on puudu.

"Kvaliteetse tööjõu puudus on. Inimesed ei taha lund tulla labidaga viskama või masina roolis lükkama. Valik on väike, jah, kes tahaks seda tööd teha. Töö on keeruline ja raske," tõdes Meier.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti peainspektor Jaanus Kivi rääkis, et lisaks lumistele kõnniteedele valmistavad aina enam muret ka ohtlikud jääpurikad.

"Mida rohkem katustele lund tuleb, seda rohkem on olnud ka jääpurikakaebuseid. Näiteks kesklinnas me oleme teinud sel kuul kinnistuomanikele 70 teavitust ohtlike jääpurikate kohta," ütles Kivi.

Tema sõnul peaksid kinnistuomanikud ise jääpurikatel silma peal hoidma ja vajadusel tellima jääpurikate eemalduse.