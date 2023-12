Matek saab valmis kaheksakorruselise puidust kortermaja valmistamise Soome

Mateki juht Sven Mats ütles, et raske aeg majanduses pole ettevõttele seni olulist mõju avaldanud. Aga kui viimased kolm aastat on olnud aastane tööjärg ees, siis nüüd on see periood natuke lühem.

Tulevaste projektide läbirääkimisi peetakse praegu nii Saksamaal, Islandil kui ka Soomes.

"Lõpetame siin Soome kõige suuremat puidust korrusmaja projekti. See on neljast kaheksakorruselisest hoonest ja 233 korterist koosnev projekt, mida me sel aastal oleme umbes viis kuud tootnud. Esimesed kaks tegime kevadel, viimased kaks oktoobrikuust alates," selgitas Mats.

"Ja teiseks me renoveerime tehaseliselt Saksamaal kortermaju. Oleme renoveerinud ära 15 maja, oleme täna turuliider ja näeme selles renoveerimisäris väga suurt potentsiaali nii Saksamaal kuni Tallinnani. /.../ Täna on selles mõttes päris tore olukord, kus saada on nii materjali kui ka tööjõudu. Ma arvan, et meil umbes pooled on kohalik tööjõud ja pooled on välismaalased, valdavalt Ukrainast ja Moldovast," lisas ta.