Päästeamet soovitab valmistuda elektrita hakkama saamiseks

Päästeamet hoiatas laupäeval, et muutuvad ilmaolud võivad tuua uusi elektrikatkestusi ning soovitas inimestel selleks valmistuda. Transpordiamet hoiatas teedel tekkiva suure libeduse ja teele kukkuda võivate puude eest.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi hakkab laupäeval õhutemperatuur tõusma, võib sadada jäävihma ning tõuseb ka tuul.

"Lume raskuse all murdunud puud on päästjatele viimaste nädalate jooksul kõvasti tööd andnud. Sulades veelgi raskemaks muutuv lumi murrab puid ja oksi ning võib põhjustada järjekordseid elektrikatkestusi, samuti on teedel suur libeduseoht," ütles Päästeameti vastutav ametnik Leho Lemsalu pressiteate vahendusel.

Elektrikatkestuste hästi üle elamiseks soovitab Päästeamet varuda koju perele toitu ja joogivett ning ka toiduvalmistamiseks vajalikud seadmed, näiteks matkapliidi. Valgusallikatest tuleks eelistada pigem patareitoitel taskulampi, kui küünlaid. Kui aga siiski kasutad elektrikatkestuse ajal lahtist tuld, tuleb seda teha tuleohutult, rõhutas amet.

Päästeameti nõuanded elektrikatkestuseks:

- Varu koju perele joogivett, ravimeid ja toitu vähemalt seitsmeks päevaks.

- Kodus võiks olla patareitoitel raadio ja varupatareid mitmeks tühjenemiskorraks. Samuti sobib päiksepatarei või dünamoga raadio. Raadiot saab kuulata ka autos.

- Auto kütusepaak tuleks hoida alati vähemalt pooltäis. Tee selgeks, millistest autonoomsetest tanklatest saab elektrikatkestuse korral kütust.

- Kasuta alternatiivseid elektriallikaid (elektrigeneraator, akud, patareid jm) säästlikult ja vaid vältimatu vajaduse korral, kuna nii pikendad nende tööaega.

- Ava külmkappi ja sügavkülmikut võimalikult harva. Nii püsib seal jahe temperatuur kauem ja toiduained säilivad paremini.

- Kui sa ei saa elektrikatkestuse korral kodus ohutult ja iseseisvalt hakkama, mine lähedaste juurde või palu abi kohalikult omavalitsuselt.

- Inimvigastuste ning otsese ohu korral helista hädaabinumbril 112.

Kui mobiiliside on katkenud või häiritud, siis telefonile 112 on võimalik helistada, lülitades telefon korraks välja ning sisselülitamisel saab teha telefonikõne enne SIM-kaardi aktiveerimist. Selleks, et päästekorraldaja saaks levi olemasolul teile vajaduse korral tagasi helistada, peab olema SIM-kaart uuesti aktiveeritud.

- Elektrikatkestustest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343 või veebirakenduses MARU.

- Maha langenud liinidest teavita ka häirekeskust telefonil 112.

Põhjalikuma elektrikatkestusteks valmisoleku juhise leiab veebilehelt olevalmis.ee ning mobiilirakendusest "Ole valmis!". Mõlemast leiab ka käitumisjuhised erinevateks kriisiolukordadeks. Mobiilirakendust saab kasutada internetiühenduseta.

Ilmastiku jälgimiseks vaata Ilmateenistuse veebilehekülge.

Turvalisemaks liiklemiseks jälgige veebilehekülge Tarktee.ee.

Transpordiamet: teedel on suur libeduse oht

Transpordiameti saadetud hoiatuse kohaselt on teedel suur libeduse oht ning õhtul tugevnev tuul toob kaasa teele langenud puid.

Pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb üle mandri ida suunas. Õhtul tuleb ida pool ka lörtsi, sekka võib tulla ka jäävihma.

Teepinnad on mitmel pool esialgu miinuses ja soojenevad aeglasemalt, mistõttu märjad teepinnad jäätuvad ning tekib suur libeduse oht. Eriti libedaks võivad muutuda lumised kõrvalteed.

Kuna õhtul tõuseb tormituul puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul kuni 21 m/s, siis see võib tuua endaga kaasa sulalumest raskete puude langemise teedele.

Transpordiamet palub liiklejatel arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet.

Suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus. Alati tuleb valida sõidu- ja teeoludele vastav kiirus, rõhutas amet.