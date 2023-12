Austria nõustus pärast kokkulepet Ukrainaga toetama uusi Vene sanktsioone

Austria oli püüdnud eemaldada panka Ukraina nimekirjast, millesse lülitatud organisatsioone nimetab Kiiev "rahvusvahelisteks sõja sponsoriteks" ja mille eesmärk on häbistada Venemaal äri ajavaid ettevõtteid, kes toetavad sõjategevust näiteks seal makse makstes.

"Austria sanktsioonide reservatsioon on tühistatud," ütles EL-i diplomaat uudistegaentuurile Reuters.

Ukraina mustal nimekirjal puudub juriidiline staatus, kuid see on sümboolselt oluline, tugevdades avalikku survet Raiffeisenile Venemaalt lahkumiseks, mida Austria pank on öelnud, et on valmis seda tegema, kuid mis pole veel juhtunud.

"[Raiffeiseni] staatus peatatakse kahepoolsete konsultatsioonide ajaks, milles osalevad Euroopa Komisjoni esindajad," teatas Ukraina valitsus laupäeval oma veebisaidil.

Austria soovis, et Raiffeisen eemaldataks mustast nimekirjast vastutasuks EL-i viimase Venemaa-vastase sanktsioonipaketi heakskiitmise eest.

Raiffeisen kavatses pärast rahvusvaheliste regulaatorite surve alla sattumist eraldada oma Venemaa äri, mis pakub sadadele sealsetele ettevõtetele võimalust läänesuunalisteks makseteks.

Kõigi eelduste kohaselt saavad Euroopa Liidu riigid nüüd 12. sanktsioonipaketi algaval nädalal heaks kiita. EL-i viimane sanktsioonipakett kinnitati tänavu juunis. Septembris esitas Poola ettepaneku järgmise paketi sanktsioonide koostamiseks. See sisaldab Venemaa teemandiekspordi piiramist ning sanktsioonidealuste isikute ringi edasist laiendamist.