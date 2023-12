ERR Londonis | Eksperdid: britid pole kaitsetoodangut piisavas mahus suurendanud

Londoni tänavatel inimestega rääkides ei leidnud ERR naljalt kedagi, kes Ukraina igakülgse toetamisega jätkamist oluliseks ei peaks.

"Sellega tuleb jätkata nii kaua, kuni seda abi ei ole seal enam vaja. See peab olema püsiv," ütles Sam.

"Ma soovin, et me aitaksime neil võita, aga ma ei tea, mis oleks õige poliitika, ma ei tea piisavalt," ütles Bridget.

"Ma olen pärit Poolast ja mu pere juured viivad Ukrainas Odessasse, nii et see on minu jaoks kõige olulisem asi. Ma arvan, et inimesed siin, Suurbritannias on kindlasti Ukrainaga, sest nad tunnevad, et see on üsna selge juhtum ja on selge, kes on agressor ja kes püüab end kaitsta, aga see on veidi kaugel. Ida-Euroopat tajutakse endiselt kaugena," rääkis Natalja.

Ukraina kodanikuühiskonna eestvedajad rääkisid Londoni mõttekojas Chatham House sel nädalal Ukraina ootustest ajal, mil sõda venib ja lääne abi on toppama jäänud.

"Lääneriigid peavad lõpuks tulema välja Ukraina võidu strateegiaga, et oleks poliitiline hoob meie varustamiseks relvadega, mis ei võimaldaks meil lihtsalt võidelda, vaid millega me suudaksime oma territooriumi lõpuks vabastada," rääkis Ukraina kodanikuühiskonna eestkõneleja Hanna Hopko.

Häirekella on löönud mitmed Briti mõttekojad, et valitsused Euroopas ja Suurbritannias peavad panuseid suurendama ja kaalul ei ole üksnes Ukraina, vaid ka Euroopa julgeolek.

"Meie siin, Chatham House'is oleme suvest alates rääkinud, et lääs, sealhulgas Suurbritannia peab oma abi kahekordistama. Praegu aga näeme me vastupidist protsessi. Kaitsekulutused tuleb üle vaadata ja vaja on lepinguid kaitsetööstusega, et toota, täita oma laod ja varustada Ukrainat. Siin on puudujääke, aga ma näen üha enam liikumist õiges suunas," ütles Chatham House'i Ukraina foorumi juht Orysia Lutsevych.

"Kuigi Suurbritannias valitseb üldiselt kõikide poliitjõudude ülene poliitiline konsensus, et Ukraina aitamist tuleb jätkata, siis praktikas hakkavad otsa saama meie sõjalised varud. Meil on probleem, et me ei ole suurendanud tootmist piisavalt kiiresti, et tagada Ukraina vajadused. Ja ma arvan, et see on samamoodi ka Euroopa Liidus," rääkis mõttekoja CER asedirektor Ian Bond.