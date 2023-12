Jõgeval kuulutati välja jõulurahu

Piiskop ning riigikogu esimees Lauri Hussar süütasid ühiselt jõulurahutule, mida kohal olnud inimesed said oma küünla või laternaga koju viia.

"Võib ju öelda, et kus see rahu nüüd on. Sõjad pole lõppenud, terror ja vägivald on meie aja reaalsus, koolides on kiusamist, peredes vägivalda, uksed tuleb hoida lukus, politseil on piisavalt tööd, kuid see ei tähenda seda, et Jeesus Kristus ei oleks rahuvürst. See tähendab vaid seda, et me pole tema lunastustööd piisavalt hinnanud ja vastu võtnud," kõneles Luhamets.

Tseremooniale järgnes Jõgeva kultuurikeskuses ERSO heategevuslik advendikontsert, mille tulu läheb Palamuse Pritsumeestele.

Külmalinnas Jõgeval kuulutati jõulurahu kogu Eestile välja juba 18. korda.