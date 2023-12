Mässuliste rünnakud Punase mere laevateel tõstsid nafta hinda

BP teatas esmaspäeval, et see ei hakka enam kasutama nafta vedamiseks Punast merd. Põhjuseks on Jeemenis tegutsevate Iraani toetatud huthi mässuliste rünnakud kaubalaevadele.

"Seoses halveneva julgeolekuolukorraga vedudeks Punasel merel, otsustas BP ajutiselt peatada kogu transiidi Punase mere kaudu," seisis BP avalduses. Siiski lubas ettevõte olukorda jälgida ning vajadusel otsust muuta sõltuvalt arengutest piirkonnas.

Pärast BP avaldust tõusis nafta hind maailmaturgudel. Rahvusvahelistel turgudel kaubeldav Brenti toornafta hind tõusis ühe protsendi võrra 77,33 dollarini barreli kohta. USA-s kaubeldav WTI nafta hind tõusis 0,9 protsenti 72,01 dollarini barreli kohta.

Punane meri on üks olulisemaid mereteid, mille kaudu liigub suur osa Aasiast Euroopa suunduvaid kaubalaevu ja naftatankereid. Huthi mässulised alustasid rünnakutega USA sõjalaevadele pärast Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakut Iisraelile. Kuid kõigest mitme nädalaga laienesid huthide rünnakud ka kaubalaevadele.

Mitmed laevandushiiud nagi Maersk ja Hapag-Lloyd on juba teatanud, et nad ei hakka enam vedama kaupa Punase mere kaudu rünnakuohu tõttu. Laevandusettevõtete aktsiad jätkasid samuti esmaspäeval tõusu, mis algas juba eelmisel nädalal.