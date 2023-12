Uus küsitlus: Trump kasvatab edumaad Iowas, New Hampshire'is tõuseb Haley toetus

Iowa ja New Hampshire on võtmeosariigid järgmise vabariiklaste presidendikandidaadi valimisel, sest seal toimub hääletus juba jaanuaris. Iowa vabariiklaste toetajad hääletavad 15. jaanuaril ja New Hampshire'i vabariiklased 23. jaanuaril.

CBS Newsi tellimusel kahes osariigis läbiviidud uued küsitlused näitavad erinevaid trende: kui Iowa küsitluse puhul on alust rõõmustamiseks Donald Trumpil, siis New Hampshire annab lootust Haley toetajatele.

Iowas tõusis Trumpi toetus 58 protsendini eelvalimistel osaleda kavatsevatest valijatest. Endise presidendi toetus on seitsme protsendipunkti võrra kõrgem kui septembris läbi viidud sama uuringufirma küsitluses. Samuti on tegemist viimaste kuude jooksul kõrgeima Trumpi toetusega Iowas ükskõik mis uuringufirma küsitluses.

Teisele kohale jäi detsembris Iowas Florida kuberner Ron DeSantis, keda toetas 22 protsenti valijatest. Septembris oli tema toetuseks 21 protsenti valijatest. Tegemist on kehva tulemusega poliitikule, kelle kampaania on keskendunud Iowale ja kes on korranud hiljuti lubadust osariigis Trumpi seljatada.

Kolmandal kohal on Iowas Haley, keda toetab 13 protsenti (septembris kaheksa protsenti) valijatest.

Ettevõtja Vivek Ramaswamy toetus vähenes septembrikuiselt viielt protsendilt neljale ning Chris Christie toetus kasvas ühelt protsendilt kolmele.

Asjaolu, et enamiku kandidaatide toetus on viimase kolme kuuga kasvanud, on tingitud sellest, et vahepealsel ajal loobus kandideerimisest mitu vabariiklast, kelle seas olid muuhulgas endine asepresident Mike Pence ja Lõuna-Carolinat USA senatis esindav saadik Tim Scott. Samuti kasvas kindlat eelistust omavate vastajate osakaal.

New Hampshire'is tõuseb Nikki Haley

See-eest on New Hampshire'is võitlus palju tasavägisem ning Nikki Haley on tõusmas selles osariigis Trumpi pearivaaliks.

Donald Trumpi toetus langes septembrikuiselt 50 protsendilt 44 protsendile, millega säilitab endine president siiski osariigis esikoha.

Teisele kohale tõusis 29 protsendiga vabariiklaste ja eelvalimistel osalema plaanivate sõltumatute valijate toetusega Nikki Haley. Veel septembris toetas teda kõigest 11 protsenti New Hampshire'i osariigi vabariiklastest toetajatest.

Kolmandale kohale jääb DeSantis 11 protsendiga. Septembris toetas teda 13 protsenti osariigi vabariiklaste eelvalimiste tõenäolistest valijatest.

Neljandal kohal on Christie, kes kasvatas oma toetust kaheksalt 10 protsendini. Viiendaks jääb Ramaswamy, keda toetab senise kaheksa protsendi asemel viis protsenti valijatest.

Haley toetus New Hampshire'is on kasvanud enim mõõdukate ja sõltumatute valijate seas. Nendes gruppides on tema toetus sarnane Trumpi omaga. Sõltumatud valijad saavad hääletada erakondade eelvalimistel paljudes osariikides, kaasa arvatud New Hampshire'is, mistõttu on see valijate grupp oluline.

Samuti aitab Haley kampaaniat asjaolu, et New Hampshire'i vabariiklased on mõõdukamad kui nende Iowa erakonnakaaslased. Kui Iowas toetab abortide täielikku keelustamist 74 protsenti tõenäolistest vabariiklaste eelvalimiste osalejatest, siis New Hampshire'is on samal seisukohal ainult 43 protsenti vabariiklaste eelvalimistel hääletada kavatsevatest valijatest.

Seni on DeSantis ja Ramaswamy toetanud kindlalt abortide keelustamist föderaalsel tasemel ning Christie on öelnud, et selle üle peaks otsustama konkreetsed osariigid. Trump on seni hoidunud abortide täielikku keeldu avalikult toetamast ning on teemat vähe kommenteerinud, samas kui Haley rääkis vajadusest saavutada teemal ühiskondliku kompromissi.

Haley tugevusteks on tema meeldivus ning mõistlikkus valijate silmis. 55 protsenti New Hampshire'i valijate sõnul on Haley "meeldiv" ning 51 protsendi valijate sõnul on ta "mõistlik" kandidaat. Trumpi kohta ütleb sama mõlemal juhul ainult 36 protsenti valijatest.

Samas on ka Trumpil tugevusi. Kui 66 protsenti New Hampshire'i osariigi valijatest nimetab teda "tugevaks juhiks", siis Haley kohta ütleb sama ainult 41 protsenti osariigi valijatest. Samuti arvab 51 protsenti New Hampshire'i vabariiklaste toetajatest, et Trump suudab kindlalt üldvalimised demokraadist presidendi Joe Bideni vastu võita, samal ajal kui Haley kohta ütleb sama ainult 32 protsenti valijatest.

Haley tõus New Hampshire'is on oluline tema kampaania jaoks ka seetõttu, et tegemist on osariigiga, millele on ta eelvalimiste jooksul enim keskendunud. Lisaks teeb Haley kampaaniat oma koduosariigis Lõuna-Carolinas, mis hääletab neljanda osariigina 24. veebruaril.