Music Estonia ootab Raadio 2 muudatuste asjus dialoogi

Music Estonia kirjutab pöördumises, et soovib väljendada muret Eesti Rahvusringhäälingu osaks oleva Raadio 2 ümber toimuva pärast.

"Ajakirjanduses avaldatud andmete põhjal on ERR-i juhatus otsustanud Raadio 2 programmi ümber kujundada, mille tulemusena kärbitakse oluliselt muusikalise osa mitmekesisust ja tõsiseltvõetavust, mis kurvastab mitme põlvkonna melomaane," seisab pöördumises, mille koostajad leiavad, et avalikkusele esitatud põhjendused, nagu kulude kokkuhoid, programmi värskendamine, ajakirjanduslik sisu ja kuulajate arvu kasvatamise soov, on olnud ebaselged.

"Mööname, et need võivad olla legitiimsed eesmärgid. Samas pole kavandatud muudatuste vajalikkus üheselt selge, kuna pole arusaadav, milliseid konkreetseid probleeme soovitakse lahendada ja milliseid eesmärke täpsemalt saavutada."

Pöördumise taga seisjate hinnangul peaks ERR muu hulgas soodustama sotsiaalset sidusust ja maailmakultuuri parimate saavutuste tutvustamist.

"Leiame, et selle osaks on ka alternatiivse muusikaelu ja -kultuuri jätkusuutlikkuse ja järelkasvu soodustamine. Tekkinud kahetsusväärsete pingete maandamiseks palume juhtorganitel astuda dialoogi muusika- ja kultuurivaldkonna esindajatega ning leida tasakaalustatud lahendused, arvestades Eesti Rahvusringhäälingu seaduses sätestatud eesmärke, ülesandeid ja erinevate ühiskonnagruppide ootusi."

Teiste seas on pöördumisele alla kirjutanud endised poliitikud Toomas Hendrik Ilves ja Eiki Nestor, praegustest poliitikutest Juku-Kalle Raid, ärimehed Indrek Kasela ja Sten Tamkivi, filminduse esindajad nagu Anna Hints ja Tiina Lokk, kirjandusvaldkonnast näiteks Krista Kaer, Maarja Kangro, Rein Raud, teatriinimesed, näiteks Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, sekka ka muusikuid, näiteks Mari Kalkun, Erkki-Sven Tüür ja Kristjan Randalu, samuti Helen Sildna.

ERR on dialoogile avatud

Rahvusringhäälingu juhatus ja Raadio 2 toimetus vastasid pöördumisele, et on dialoogile avatud, kuid ei loobu seejuures ERR-ile seadusega antud sõltumatusest toimetuslike otsuste tegemisel ja programmi kujundamisel. Kõik ERR-i kanalid, Raadio 2 nende hulgas, kujundavad oma programme sõltumatult ja auditooriumi huve silmas pidades, kaasates vajadusel ka valdkondade esindajate ekspertiisi.

Raadio 2 toimetus ja ERR-i juhatus on uue programmi aluseid korduvalt muusikavaldkonna esindajatega arutanud. Mitmetel kohtumistel on viibinud näiteks ka Music Estonia ja festivali Tallinn Music Week esindajad, neist esimesega on kokku lepitud ka jätkukohtumine programmi käivitumise järel jaanuaris. 17. novembril raadiomajas toimunud ümarlaud tõi kokku erinevad festivalikorraldajad, muusikaliidud, esindusorganisatsioonid ja plaadifirmade esindajad, et muudatusi tutvustada ja selgitada. Selle kohtumise käigus arutatut on võimaluste piires integreeritud ka Raadio 2 uude programmi.

"On kahetsusväärne, et erinevatel kohtumistel arutatu ning toimetusepoolsed selgitused ei ole jõudnud huvitatud osapoolteni," seisab ERR-i vastuses pöördumisele. ERR-i pikem selgitus on saadetud pöördumise autoritele ja teistele osapooltele.

Raadio 2 uus programm käivitub jaanuaris.