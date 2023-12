Michal: elektrivõrkudesse tuleb senisest rohkem investeerida

Kliimaminister Kristen Michali sõnul tuleb elektrivõrkudesse senisest rohkem investeerida ja liinikoridorid puhtamad hoida. Et see tehtud saaks, peab Elektrilevi tegema suuremaid investeeringuid, mis toob tõenäoliselt kaasa ka kõrgemad võrgutasud tarbijatele.

Kliimaministri Kristen Michali (RE) sõnul toob võrgu uuendamine Elektrilevile suuremad investeeringud, mis omakorda kajastub ka klientide rahakotis.

"Kui Elektrilevil on vaja võrgud muuta ilmastikukindlamaks, ühiskonnas selline nõudlus on, siis ta peab neisse investeerima ja see tähendab tegelikult ka tarbijatele siis selle tariifi tõusu, nii et eks see nii-öelda tasu vahekord seal on," ütles Michal.

Isamaa fraktsiooni liikme ja riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe Andres Metsoja sõnul on olukord, kus inimesed on mitu nädalat elektrita, ebanormaalne. Metsoja sõnas, et riigi vara peab olema sellises seisukorras, et tagada inimeste vara säilimine, kuid praegune liinivõrk on amortiseerunud, mistõttu on vaja kiiresti tegutseda.

"Homme infotunnis on ka [rahandusminister Mart] Võrklaev kohal. Selgelt me küsime neid küsimusi, et kas see lahendus peitub siis täiendavas kapitali kaasamises läbi laenude. Ega siis meie riigiettevõtted on võtnud läbi aegade laene, neid investeeringuid ikka tehakse laenude peal," sõnas Metsoja.

Viimastel nädalatel on elektrikatkestuste probleem suurem olnud just Kagu-Eesti kaitsealadel. Metsoja sõnul tuleks aga teatud olukordades kaitsealade raiereeglites lõdvendusi teha, et liinikoridore saaks laiendada.

"Mis me siis sellele inimesele ütleme? Ütleme, et vabandust, et kolige ära. Sellepärast lihtsalt, et seal on loodus, teil ei olegi ette nähtud tulevikus elektrit. See ei ole ju Eesti riigis lahendus ja see on väga ärritav. Ma täiesti mõistan kõiki neid inimesi, kes tegelikult peavad hakkama saama ja see lähtekoht on see, et saage hakkama päev või kaks, aga tegelikult tuleb saada hakkama kaks nädalat ja keegi ei ole selliseks katkestuseks tegelikult pidanud olema valmis ja see ei ole ka riigi suunis olnud, et sellised asjad juhtuvad. Sageli vastatakse nendele majapidamistele ka üldvaates, et mis te hädaldate, et noh vahel lähebki elekter ära," ütles Metsoja.

Michali hinnangul kaitsealad siiski suurim probleem pole ja takistuseks ei jää.

"Kaitsealad kindlasti ei ole nii-öelda peamine kitsaskoht ja isegi kui nad oleks, siis selle kohta on ka keskkonnaamet öelnud, et nemad annavad kõik vajalikud load, kui on ohtlikud puud mistahes liinivõrgus või liinikoridoris, sama päeva jooksul maha võtta. Nii et selle taha see küll ei jää," sõnas minister.

Elektrilevi on varasemalt öelnud, et võrguteenuse tasu, mida kogutakse, ei ole piisav, et liinide paremaks ehitamisesse või nende vananemise pidurdamisesse investeerida.