Tsahkna: ma tahan seda Võrklaeva plaani kuulda ja arvutusi näha

Rahandusminister Mart Võrklaeva plaan loobuda 400 miljoni euro leidmiseks maksutõusudest ning vajalik raha hoopis laenata on esialgu lihtsalt poliitiline väljaütlemine, mitte plaan olukorra parendamiseks; samas tähendab see, et vaielda saab uuesti kõige, ka maksküüru kaotamise üle, ütles ERR-ile Eesti 200 juht Margus Tsahkna.

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) ütles teisipäeval ERR-ile, et tema hinnangul tuleks jätkuva majanduslanguse tingimustes 400 miljoni euro ulatuses 2025. aastaks plaanitud veel sisustamata maksutõuse ära jätta ja selle asemel rohkem laenu võtta.

Tsahkna kordas oma varem väljaöeldut, et tema hinnangul on auk eelarves suurem kui 400 miljonit, pigem on suurusjärguks miljard eurot. Samas tervitas ta võimalust hakata koalitsioonis riigi eelarvestrateegia (RES) ja maksude üle arutama.

"Me oleme ammu nõudnud rahandusministri plaani, et kuidas moodi nüüd siis maksupoliitiliselt edasi minna. Et kuidas me riigi eelarvestrateegiaga suudaksime tõmmata majandust käima või aidata Eesti ettevõtted läbi selle raske kriisi. Ja seda plaani tegelikult ei ole tulnud. /.../ Nüüd on rahandusminister öelnud, et riigi eelarvestrateegia ei ole kokku lepitud, kogu arutelu on avatud. Mina tahan seda ausat arutelu nii maksupoliitiliselt kui ka majanduspoliitiliselt kui ka investeeringute võtmes," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul tähendab Võrklaeva öeldu, et arutama saab nüüd hakata kõige üle.

"Kõik on avatud, samamoodi on avatud tegelikult ju maksuküüru küsimus. Väga selgelt. Ega automaksu ei ole tänaseni valitsuses ju kokku lepitud ja antud riigikogule üle. Ma arvan, et rahandusminister peab aru saama, mis teema ta avas. Ta avas kogu paleti, ta avas kogu suure laia riigi eelarvestrateegia arutelu nii tulude, kulude kui ka tegelikult meetmete võtmes. Ja mulle see arutelu väga meeldib," lausus Tsahkna.

Ta lisas, et lihtsalt laenu võtmisega majanduse olukorda ei parenda. "Vastus ei ole see, et tühistame selle maksutõusu augu, mis on tegelikult ju sisustamata. Tal (Võrklaeval – toim.) ei ole selleks plaani, võtame lihtsalt seina seest SMS-laenu, et siis meie majanduslik olukord laheneb. See ei vasta tõele. Küsige ükskõik millise majandusteadlase käest," lausus ta.

Tsahkna sõnul kavatseb Eesti 200 esitada konkreetsed ettepanekud, mis puudutavad näiteks strateegilisi investeeringuid energeetikas ja rohereforme tööstuses.

"Ja see puudutab kapitali kallidust, et kui kallis on tegelikult Eesti ettevõtjatele täna raha, millest tulevad investeeringud. Teiseks, konkreetsed meetmed, mis on ettevalmistamisel majandusministeeriumis, on tööturureformi küsimused. Kolmandaks, mis puudutab haridust. Ma ei räägi õpetajate palkadest ja ma ei räägi õpetajate koormusest, ma räägin näiteks kutseharidusest kvaliteetse tööjõu kättesaadavusest. Me räägime eraldi maksukeskkonnast ja see ei ole ainult maksuaugu klattimine. Me räägime eraldi energiapöördest, mis on meil kokku lepitud, aga mida ei ole senimaani tehtud," lausus ta

"Ja need on väga suuremahulised investeeringud, need on need, mille jaoks tuleb laenu võtta, aga mitte selle jaoks, nagu mulle eile tundus läbi rahandusministri öeldu, et lihtsalt saaks kuidagi paremini järgmine aasta läbi. See on vastutustundetu käitumine," lisas Tsahkna.

Küsimusele, kas olemas on võimalus, et paljuvaieldud automaksu eelnõu muudetakse, vastas Tsahkna, et päris mitu sisulist küsimust on üleval. "Eks me siis nüüd arutame, mis edasi saab," nentis ta.

Tsahkna sõnul võetakse RES-ist kindlasti välja töötuskindlustusmakse tõus. "Töötuskindlustusmakse tõus lööb kõige otsesemalt töötajat, aga eriti ka tööandjaid," märkis ta.

RES-i muudatuste üle peaks koalitsioon hakkama arutama kohe uue aasta alguses, ütles Tsahkna.

"Ma tahan seda (Võrklaeva) plaani kuulda. Ma tahan näha neid arvutusi. Maksutõusud ei ole kindlasti tänases majandusolukorras väga targad otsused, kui nad on läbi mõtlemata. Aga samal ajal ma lugesin tema väljaütlemistest, et tal on veel mingeid teisi plaane. Väga hea, arutame," lausus Tsahkna.

Eesti Pank tuli teisipäeval välja värske majandusprognoosiga, mille kohaselt ka tuleval aastal majandus jätkab langemist ja tööpuudus tõuseb üheksale protsendile. Veel sügisel prognoosis keskpank Eestile tulevaks aastaks majanduskasvu.