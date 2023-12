Kaks legendaarset Hollywoodi stuudiot võivad kolida ühe katuse alla

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel kohtus meediafirma Warner Bros Discovery juht David Zaslav sel nädalal meediafirma Paramount juhi Bob Bakishiga ning nad arutasid meediahiiglaste võimalikku ühinemist. Kui peaks toimuma ühinemine, siis oleks kahel suurel filmistuudiol sama emafirma.

Warnerile kuulub Warneri stuudio, kanalid CNN, TNT, HBO ning voogedastusteenus HBO Max. Paramountile kuulub samanimeline stuudio, kanalid MTV, Nickelodeon, Comedy Central ja voogedastusteenus Paramount+. Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et ametlikke läbirääkimisi ettevõtete vahel veel ei toimu.

USA meediamaastikul on viimase kümnendi jooksul toimunud konsolideerumine. 2017. aastal teatas Disney, et ostab 44 miljardi dollari eest Foxi televisiooni- ja filmistuudio, kaabeltelevisooni võrgud ja rahvusvahelise televisiooniäri.

Traditsioonilised meediafirmad tahavad luua ühiseid voogedastusteenusid. Sellised firmad suudaksid siis konkureerida uute tulijatega nagu Netflix.

Mõned analüütikud leiavad, et praegu on turul liiga palju voogedastusteenusid. Firmad aga tahavad teenida kasumit ja tõstavad seetõttu hindu. Kui Warner ja Paramount peaksid ühinema, siis Paramount+ liidetakse HBO Maxiga, vahendas The Wall Street Journal.

Warner on viimase 18 kuu jooksul koondanud tuhandeid inimesi, firmal on suur võlakoorem. Firma kärbib kulutusi ning tühistanud mitu tele- ja filmiprojekti. Paramounti ja Warneri äritegevus kattub, seega saaksid firmad ühinemise käigus kulutusi kärpida veelgi.

Pole veel selge, kas USA regulaatorid kiidaksid meediahiiglaste liitumise heaks.