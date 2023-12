Kümnete riikide linnu kaunistavad Eestis toodetud jõulutuled

Rohkem kui 30 riigi linnades toovad jõulurõõmu Märjamaal valminud valguslahendused. Kui paljude eksportijate jaoks on olnud raske aasta, siis ettevõte Adamlights on kasvuni jõudnud, keskendudes kitsale nišile ja käies rahvusvahelistel messidel.

Suurlinna Londoni on vallutanud jõulumeeleolu ja tundub, et iga tänav püüab naabertänavat oma sära ja kaunistustega üle trumbata.

Linnasüdames asuvas Covent Gardeni teatrite, poodide ja restoranide piirkonnas pärinevad mitme tänava kaunistused Eestist. Näiteks kuldsed pallid, tähed või valguspuud. Kokku on Londonis Adamlightsi kaunistused kümmekonnal tänaval. Ja selgub, et selliste valguslahenduste loojaid ei ole maailmas ülemäära palju.

"Adamlights siin, Eestis disainib ja toodab tooteid, mis on väga kitsas nišiturg. /.../ Me võistleme maailmas umbes kümne omasarnase ettevõttega ja me kõik viime oma tooteid üle maailma igale poole, kaasaarvatud Londonisse," rääkis Adamlightsi arendusdirektor Martin Makarevitš.

Kaup valmib ettevõtte Märjamaa tehases ja läheb sealt 35 riiki üle maailma Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Lähis-Idas.

Kui võiks arvata, et lamp on lamp, siis ettevõtte tootekataloogis on jõutud ligi 3000 lahenduseni.

"Kui sa võtad 500 erinevat kolmemõõtmelist dekoratsiooni ja võtad 500 erinevat kahemõõtmelist postidekoratsiooni ja siis korrutad nad läbi erinevate värvidega ja siis see lamp võib olla juhitav, värvi vahetav – vahetab värve sinisest roheliseks või külmast soojaks –, korrutad need veel omakorda läbi ja saadki 3000 toodet," selgitas Makarevitš.

Rahvusvahelise edu ukse on avanud Frankfurdi messil käimine. Ettevõtte käive on sel aastal kasvanud kümnetes protsentides ja jõulueelsel ajal käis töö Märjamaal kohati varavalgest hilisõhtuni. Selle nädala neljapäeval hakkas tehaseski lõpuks jõulurahu maad võtma.

"Järgmisel nädalal on spetsialistid valves, loodame, et ei ole vaja midagi remontida," ütles Makarevitš.

Viimased jõuluehted läksid tehasest teele veel reedel.

"On väga kena näha, kuidas siin kõik on kaunistatud ja kui ilusad on tuled," ütles Michelle Londonis.

"Eriti need valged meeldivad mulle," sõnas Nic.