Pühadeaeg tõi EMO-desse tavapärasemast enam patsiente

Pühadeaeg on erakorralise meditsiini osakondadesse toonud tavapärasest enam patsiente. Perearstide soovitus on tarbida mõõdukalt ning varuda koju ravimeid.

Talvine pühadeperiood tõotab paljude jaoks tänavu lõppeda viiruspuhanguga, sest liikvel on hulga haigusi, sealhulgas gripp ja koroona. Mitmes peres jäeti jõululaupäeva pidustused seetõttu ära.

"Eks me ikka lootsime, et jõuludeks saavad lapsed tervemaks, aga vahetult enne jõule jäin ma ise ka lõpuks, arvestades seda, et lapsed on mulle nädal aega järjest näkku köhinud. Pole midagi parata, jäi ära kõik," rääkis lapsevanem Marie Nigol.

"Tegelikult on päris paljudel praegu kas lapsed haiged või on ise haiged, et me ei ole üldse mitte ainukesed," sõnas ta.

Arstide soovitus on pühadeperioodil varuda koju ravimeid ning enne erakorralise meditsiini osakonda pöördumist pidada nõu pereõega helistades perearsti nõuandetelefonile 1220.

Pikad pühad toovad lisakoormust igasse meditsiiniasutusse. "Põhilised tervisemured võib-olla ongi seotud kas üleliigse söömisega – ka kroonilised haiged, nende seisund ägeneb, ka sellisest võibolla suurest soolase ja rasvase toidu rohkest tarbimisest – aga loomulikult ka liigne alkoholi tarvitamine, mis just pikkade pühade ajal, kui veel mitu päeva ka järjest neid pidustusi on olnud, võib ohtu kujutada," rääkis Perekliiniku õendusjuht Eva-Maria Sentifoli-Saluveer.

Tänavused pühad on ka erakorralise meditsiini osakondadesse toonud tavapärasest enam patsiente. Kui Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas on keskmine pöördujate arv päevas 200, siis täna tuli patsiente umbes 100 võrra rohkem.

"Libedus mängib ka rolli. Traumasid on, traumapunktist ikkagi kuskil neljandik on libedustraumad. Ja kahjuks see sama muster, et eestlased tähistavad alkoholiga, alkoholist tingitud traumasid ja probleeme on ka ikkagi märkimisväärselt," ütles PERH-i erakorralise meditsiini arst Sirli Saar.

Seega tuleb EMO-sse sattumise vältimiseks võtta rahulikult ja mitte üle mõelda.

"Vähem stressi pühadeks valmistumisega, kingitused ei ole kõige tähtsamad, ei pea iga toanurk olema kõikvõimalikult puhas. Vältida stressi, rohkem pöörata tähelepanu lähedastele, võib-olla vähem söögile ja joogile," ütles Sentifoli-Saluveer.

Õnnetuste haripunkt on tavaliselt 31. detsembril, kuid pikema järjekorraga erakorralise meditsiini osakondades tasub arvestada juba praegu.