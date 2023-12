Roose: saate eetrisse lubamine on täielikult peatoimetaja otsustada

Jõulueelsel reedel teatas ETV peatoimetaja Urmas Oru, et "Kinoteatri õhtuse vööndi" viimane osa on eetrisse sobimatu, sest ületab hea huumori ja satiiri piiri. Otsus tekitas teistes meediakanalites ja sotsiaalmeedias palju poleemikat.

Erik Roose kirjeldas Vikeraadio saates "Lõpp hea, kõik hea" saadete tegemise protsessi: nõukogu kinnitab eelarve, juhatus annab selle baasil üldised suunad peatoimetajatele nii televisioonis, raadios kui uudisteportaalis ning konkreetsete saadete eest vastutab peatoimetaja.

"Meil on olnud juttu, et Eestis on liiga vähe huumorit, seda tüüpi toimetuslikku sisu, mis päevakajalist olmet ja raskusi väheke lõbusama nurga alt vaataks. See oli see foon," selgitas ta. "Elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi suhtles minu teada Kinoteatri inimestega, et kas on valmidus või huvi midagi sellist teha."

Kui esimesed neli saadet olid jõulueelsel nädalal eetrisse läinud, siis oli Roose sõnul peatoimetaja otsustada, kas viies saade, mille stiil muutus, oli sobiv või mitte ja kui peatoimetaja otsustusvabadust piirata, oleks tegu tsensuuriga.

"Peatoimetajal on ainuvoli öelda, et see asi talle isiklikult sobib või mitte. Läbi peatoimetaja institutsiooni on Eestis üle 30 aasta teostatud meediavabadust ja Eesti on selles parimal kohal Euroopas, vähemalt Ida-Euroopas pikalt olnud, esiviisikus igal juhu," sõnas ta. "See tuleb sellest, et peatoimetajad on vabad ja teevad oma otsuseid."

Roose lisas, et loomulikult oli ka juhatus peatoimetaja otsusega kursis ja kui neil oleks olnud tungiv soov teda ümber veenda, oleks see võib-olla ka õnnestunud, aga seda ei peetud vajalikuks.

"See, et saame kriitikat, õiglast või ebaõiglast või laussõimu, on meil palga sees," tõdes ERR-i juhatuse esimees.

Roose märkis, et on ise näinud ainult üht "Kinoteatri õhtuse vööndi" saadet ja see ei jätnud talle eriti head muljet. Tellitud oli jõulueelne sõbralik aasta probleemidele läbi huumoriprisma tagasivaatav saade, aga kust otsast ka ei vaataks, sellele paradigmale see Roose hinnangul ei vastanud. Ta võrdles seda olukorraga, kus tellid restoranis magustoidu, aga saad selle asemel halvaks läinud heeringa või maha maetud haikala.

"Järgmine kord võib-olla mõtled, kas tahadki teha koostööd selliste inimestega, kes tegelikult sind alt veavad. Nii lihtne see ongi. Väidan, et erameedias on need otsused ja omavaheliste kokkulepete pidamine veel tähtsamad. Näeme ajas, kas lepingu täitmisel või kokkulepetel on mingi väärtus või mitte. See on iga peatoimetaja enda otsus," ütles Roose.