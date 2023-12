Armeenia välisminister: oleme Bakuuga rahu sõlmimiseks valmis

"Tõepoolest, vaatamata paljudele raskustele ja takistustele, isegi vaatamata Armeenia elanike sunniviisilisele Mägi-Karabahhist väljaajamisele on olemas võimalus sõlmida Aserbaidžaaniga rahu. Me tõepoolest näeme seda võimalust. Me omalt poolt teeme kõik selleks, et rahuprotsess jõuaks oma loogilise lõpuni," ütles Mirzojan kolmapäeval Jerevanis ühispressikonverentsil Iraani välisministri Hossein Amir-Abdollahianiga.

Mirzojani sõnul otsustas Armeenia heauskselt ja konstruktiivselt asuda Aserbaidžaaniga läbirääkimistesse, mille lõppeesmärk on suhete lahendamine ja rahu saavutamine.

"Oleme pühendunud rahuprotsessile ja piirkonnas pikaajalise rahu loomisele. Töötame rahulepingu projekti kallal. Mõni päev tagasi saime Aserbaidžaanilt ettepanekud. Uurime ja reageerime asjakohaselt ning esitame oma ettepanekud," lisas Mirzoyan.

"Paralleelselt meie konstruktiivsusega vajame ka Aserbaidžaani konstruktiivset lähenemist," lisas minister.

"Jah, see (rahu sõlmimise) võimalus on olemas, kuid see ei sõltu ainult Armeenia, vaid ka Aserbaidžaani konstruktiivsusest. Loodame, et Aserbaidžaan näitab seda konstruktiivsust üles," ütles välisminister.

Iraani välisminister märkis omakorda, kui oluline on rahu sõlmimine Lõuna-Kaukaasias ilma välisjõudude osaluseta formaadis "3+3".

"Toetame stabiilset rahu Lõuna-Kaukaasias. Soovime tagada rahu ilma välisjõudude sekkumiseta, usume, et tänu piirkondlikele tagatistele on Lõuna-Kaukaasias võimalik tagada rahu ja julgeolek," ütles Abdollahian pressikonverentsil.

Tema sõnul on lootust, et lähikuudel suudetakse Lõuna-Kaukaasias tagada rahu.

"Oleme täis lootust, et ilma välissekkumiseta, Iraani, Venemaa ja Türgi osalusel toimuva 3+3 formaadi raames on Armeenia ja Aserbaidžaani vahel võimalik sõlmida rahu," ütles Iraani välisminister.