Soome saavutas elektrisõltumatuse

Soome saavutas sel aastal elektrisõltumatuse ehk riik suudab ise toota piisavalt elektrit, et katta kodumaine tarbimine. Varem importis Soome ligi veerandi tarbitud elektrist välismaalt.

Soome elektrisüsteemi halduri Fingrid tippjuht Asta Sihvonen-Punkka ütles, et ajad, mil riik importis viiendiku või isegi veerandi elektrist, on seljataga, vahendas Yle.

Sel aastal alustas Soomes tööd Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor ning riigis toodetakse ka üha rohkem tuuleenergiat. Samal ajal väheneb riigis fossiilkütuste osakaal.

"Soomes toodetud ja tarbitud elektri heitkogused on viimase viie aastaga vähenenud ligi poole võrra ning see vähenemine on jätkunud tänu kolmandale reaktorile ning jätkuvalt suurenevale tuule- ja päikeseenergia tootmisele," ütles Sihvonen-Punkka.

Sihvonen-Punkka on Fingridis töötanud kaheksa aastat, aastavahetusel saab temast ettevõtte tegevjuht. Fingridi omanikeks on Soome riik ja Soome pensionifondid.