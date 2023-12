Liive: lähemal paaril aastal elektri hinnas suurt muutust ei tule

Liive rääkis, et tänavuse aasta keskmine elektri hind on kaks korda madalam kui eelmisel aastal, kuid siiski mitu korda kõrgem kui veel mõne aasta eest. Lähemal ajal olulist elektri hinna muutumist tema sõnul näha ei ole.

"2023. aasta tõi elektrihinna, mille aasta keskmine tuleb napilt alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Aasta varem oli see kaks korda kallim. Võrreldes eelmise aastaga meil on läinud ikkagi väga hästi, et elekter on praktiliselt poole odavam. Aga samas selle aasta elektri hind ikkagi on kolm korda kallim kui aastal 2020," rääkis ta.

"Kui me vaatame 2024. ja 2025. aastat, siis ega meil järgmise paari aastaga väga suurt drastilist muutust ei tule. Energeetikas on asjad pika vinnaga. Ja mis elektri hinda kõige rohkem mõjutab lühiajalises perspektiivis, on gaasi hind. Nagu eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal gaasi hind läks üles, see viis ka elektri hinna üles, niisamuti nüüd ta tõi selle alla, kuna gaasi hind on läinud madalamaks," lisas Liive.

Põlevkivijaamad töötavad Liive hinnangul veel vähemalt kümme aastat.

"Eks me põlevkiviga teeme seda, mida tänagi teeme. Ma arvan, et teeme seda vähemalt kümme aastat veel. Põlevkivist toodame õli Eestis ehk süsiniku, vesiniku üritame sinna õli sisse jätta, et see maha müüa. Ja mida näeme külmadel talveilmadel, kui tuult ei puhu ja päikest ei paista, siis põlevkivijaamad töötavad ikka päris suures mahus," selgitas ta.

Tänavusega sarnaseid suuri elektrikatkestusi võib Liive sõnul veel tulla, kuni meil on elektri õhuliinid.

"(Katkestuste) asukoht võib muutuda, aga ikkagi, kuni on elektri jaotusvõrk õhuliinides, siis puud sinna paraku langevad ja elekter mõneks ajaks kaob. Loodame lihtsalt, et Elektrilevi suudab kiiremini rikkeid likvideerida," sõnas Liive.