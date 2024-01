Elektri börsihind tõuseb teisipäeva hommikul ligi 500 euroni

Teisipäeva hommikul kerkib elektri hind Nord Pool börsi Eesti hinnapiirkonnas korraks ligi 500 euro juurde megavatt-tunnist. Teisipäevane keskmine hind on 170 euro juures.

Teisipäeva südaööst kuni hommikul kella viieni on elektri börsihind Eestis 44 ja 54 euro vahel. Alates kella kuuest hommikul tõuseb elektri hind järsult, olles 180 eurot megavatt-tunnist, kella seitsmest kaheksani 250 eurot.

Kella kaheksa ja üheksa vahel ulatub elektri börsihind aga 483 euroni megavatt-tunnist. Pärast seda elektri hind langeb 300 eurolt 150 euro juurde megavatt-tunnist. Kella 16 kuni 21-ni kõigub elektri börsihind 200 ja 250 euro vahel. Pärast seda on hind kuni südaööni 90 ja 150 euro vahel.

Teisipäeva keskmine börsihind on 171 eurot megavatt-tunnist.

Võrreldes esmaspäevaga on teisipäeval elektri börsihind oluliselt kõrgem – esmaspäeval oli päeva keskmine hind 45 eurot, päeva miinimum ja maksimum vastavalt 21 ja 77 eurot.

Kuigi Lätis ja Leedus on teisipäeval elektri börsihinna tipp sarnaselt Eestiga 483 euro juures, siis päeva keskmine on neis riikides madalam ehk 111 eurot megavatt-tunnist. Soomes on elektri hind teisipäeval samal tasemel Eestiga.