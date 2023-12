Neste Soome rafineerimistehase töötajad ähvardavad streigiga

Soome tööstusala ametiühing Teollisuusliitto teatas neljapäeval, et see kavatseb korraldada kahepäevast streiki Porvoos asuvas Neste rafineerimistehases protestiks valitsuse tööturureformide vastu.

Mitmed Soome ametiühingud on avaldanud viimastel kuudel protesti Soome Koonderakonna juhitud valitsuse tööturu alaste plaanide vastu, mis hõlmavad töötajate vallandamist reguleerivate reeglite lihtsustamist, poliitilise iseloomuga streikide piiramist ning ettevõtte tasemel töölepingute eelistamist sektorlepingutele.

"Loodame, et nafta rafineerimise peatamine sunnib valitsust aru saama, et see ei saa asetada kogu riigirahanduse koorma töötajate õlgadele," ütles ametiühingu esindaja Porvoo rafineerimistehases Sami Ryynanen.

Ryynaneni sõnul toimub streik 1. ja 2. veebruaril 2024.

Neste esindaja kinnitas, et streigi tõttu katkeb ajutiselt nafta rafineerimine Porvoo tehases.

"Kui streik leiab aset, siis see viib Neste Porvoo rafineerimistehase peatamiseni, mis peab toimuma korrapärasel ja ohutul viisil," ütles ettevõtte pressiesindaja.

Tegemist pole esimesega streigiga Soome valitsuse vastu. 14. detsembril halvas transpordiala ametiühingu streik ühistranspordi tööd Soome pealinnas Helsingis.

Soome keemiatööstuse tööturu valdkonna juhi Minna Etu-Seppälä mõjutab streik kogu ühiskonda.

"Tegemist on nominaalselt kahepäevase streigiga, kuid selles tööstuses võtab tootmismahtude taastamine kuni kaks nädalat. Seetõttu on mõjud olulised ning pudutavad mitte ainult konkreetset ala, vaid ka palju teisi sektoreid," ütles Etu-Seppälä Helsingin Sanomatile.

Ta lisas, et kuigi ametiühingu sõnul on streigi sihtmärgiks valitsus, siis sellest saavad kannatada teiste valdkondade töötajad, sest ilma edukate ettevõteteta poleks tema sõnul riigis ka töökohti.