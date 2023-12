Päästjaile toovad aastavahetusel enim tööd ilutulestikuga seotud väljakutsed

Häirekeskus palub olla saluudi laskmisel ettevaatlik, sest just igasugune tulevärk toob päästjatele aastavahetusel kõige rohkem muret. Mures on ka lemmikloomaomanikud, kelle hoolealused kipuvad paukudest heitununa plehku panema.

Häirekeskuses seatakse end valmis aastavahetuse tihedaks tööpäevaks.

"Kõige suurem koormus on kella 12 kolmeni ja siis on enamuses pürotehnikaga seotud väljakutsed," ütles päästekorraldaja Jaanika Jaagus.

"Tihtipeale selle ilutulestiku kasutamisega kaasneb kas eelnevalt instruktsiooni mitte läbilugemine, inimesed ei tea, et tuleks hoida ohutusse kaugusse, lastakse tubades rõdudel, pärast ei utiliseerita korralikult juba kasutatud pürotehnika karpe ja kaste, nii et päästjail on tõesti väga palju tööd see aeg," lisas ta.

Pürotehnikat müüvates poodides on aga kõige kibedam tööaeg just aasta kahel viimasel päeval. Näiteks Tulepoes käib praegu 50 kuni 100 klienti päevas ja müük on isegi aktiivsem kui möödunud aastal.

"Me alati räägime võimalusel kliendiga, kuidas seda kasutada, millal, kus, et mitte kasutada majade juures, majade vahel, elurajoonides. Peavad aru saama, et kui võtavad kaasa looma, siis loom peab olema koolitatud, kaugus peab olema maksimaalne eluhoonetest," selgitas Tulepoe esindaja Anton Babenko.

Kasside varjupaiga juhataja Aljona Meier soovitab inimestel enne paugutama asumist järele mõelda.

"See on kulukas ja teiseks me teeme liiga oma lemmikutele, eriti koertele, kellega me läheme välja vaatama seda ilu ja väga tihti juhtub ka seda, et 1. jaanuaril on pärast palju kuulutusi, et lemmik on jooksu pannud, sest on ehmunud, rihmast lahti tõmmanud ja nüüd on kadunud," rääkis MTÜ Kassi Elu juhataja Aljona Meier.

Inimesed suhtuvad ilutulestiku laskmisse erinevalt.

"Meeldib, ilus on, tuleb kohe pühadetuju," sõnas Dmitri.

"Mina ei poolda ilutulestikku. Sellepärast, et ma nägin ükskord, kuidas loomad ja linnud olid ära hirmutatud ja mul oli neist kahju," ütles Tatjana.

"Mina ise ei tee, sest mulle tundub, see on valik, iga inimene otsib iseseisvalt, aga meie peame natuke sõbralik olema ja see on väga oluline," ütles Julia.

"Päris kallis on. Ma vaatasin, et 60 kuni 100 eurot maksab, see on ikka päris kallis. Ma siis rohkem vaatan. Linnas lubati ilus lasersõu, võib olla lähen sinna vaatama," rääkis Dmitri.

Mis aga häirekeskusse puutub, siis sinna võib helistada ainult tõsise asja pärast, mitte head uut aastat soovimiseks.