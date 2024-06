Ministeerium plaanib anda omavalitsustele loa uusaastaöö ilutulestiku keelamiseks

Kehtiv seadus keelab öörahu häirimise ning lubab kärtsu ja mürtsu teha vaid jaaniööl, vabariigi aastapäeval ning uusaastaööl. Nüüd on aga valminud seadusemuudatus, mis annab kohalikule omavalitsusele voli ilutulestiku tegemise täiesti ära keelata ka nendel kolmel ööl aastas.

"Siis tekib kohalikul omavalitsusel võimalus, kas piirab teatud kohtades või siis läbi nende piirangute tekitab sellised kohad, kuhu see intensiivsus koguneb, Tallinnas näiteks kesklinn või siis igas linnaosas teatud koht," selgitas siseministeeriumi nõunik Indrek Link.

Lingi sõnul saaks Tallinn näiteks keelata uusaastaööl rakettide laskmise loomaaia või haiglate lähistel. Link möönis samas, et päris rahu ja vaikust seadusemuudatus ei tagaks, sest müra kostub kaugemale.

"Eelkõige tahaksin loota, et kui meil on selline kokkulepe sõlmitud, seadusesse on selline säte pandud, nagu ka täna me inimesi informeerime, kui seadusemuudatus vastu võetakse, samamoodi tuletame meelde, et sellised piirangud on. Tahaks eelkõige loota, et inimesed ise seda jälgivad," ütles Link.

Nõuniku sõnul pole politseinikke mõistlik saata uusaastaööl keeldu eiravatelt inimestelt rakette konfiskeerima.

"Me tahaksime loota, et politsei ei peaks oma ressurssi meeletus koguses sinna suunama," ütles Link.

Tallinna abilinnapeale Madle Lippusele tuleb plaanitav ilutulestikukeeld üllatusena. Lippuse sõnul annab muudatus võimaluse ilutulestik keelustada, aga kas Tallinn seda kasutab või mitte, on vara öelda.

"Ma arvan, et eelkõige ongi mõistlik kasutada seda kaalumist ja mõtlemist tundlikes kohtades nagu loomaaed, haiglad, need kohad, kus on palju potentsiaalselt neid inimesi, elusolendeid, keda see võib ehmatada, Mitte lihtsalt häirida, aga just nimelt tekitada paanikat, tugevat ärevust," rääkis Lippus.

Korrakaitseseaduse muutmise seadus peaks lähiajal jõudma valitsusse.