Tartu lõpetab ilutulestiku kasutamise avalikel üritustel

Tartu linnavalitsus otsustas piirata linnas ilutulestiku kasutamist, et vähendada liigset müra ja keskkonnakahjusid. Edaspidi ei tohi Tartu linna avalikel üritustel kasutada keskmise ja kõrge ohutasemega F3 ja F4-kategooria ilutulestikke.

Avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega tegutsemiseks peab olema luba. F4 kasutamiseks tuleb teavitada ka politsei- ja piirivalveametit ja päästeametit ja seda toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.

Sama keeld kehtib ka kõikidele Tartu linnalt toetust saanud sündmustele.

Ilutulestiku kasutamise kord lisatakse Tartu keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi minimaasete nõuete hulka. Juhendit peavad jälgima kõik avaliku ürituse ja linnalt toetust saanud sündmuse korraldajad.

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov ütles, et sündmuskorraldusvaldkonnas on tänaseks päevaks väga palju häid alternatiive ürituse visuaalse kujunduse nauditavaks muutmiseks.

"Peamiselt kasutatakse erinevaid valgustehnilisi lahendusi ja kindlasti näeme tulevikus ka ilutulestiku asendamiseks rohkem droonide etteasteid. Usun, et Tartu näitab muudatusega väga head eeskuju, et me ei peaks kinni hoidma vanadest asjadest, mis võivad olla kahjulikud keskkonnale kui ka paljudele väiksematele ja suurematele tartlastele," ütles Svetljakov.

Kõrgema kategooria ilutulestikud tekitavad tugevat müra ning suurt valgus- ja õhureostust. Pürotehnilistest toodetest välja paiskuvad ained on mürgised ja kantserogeensed. Lisaks tekib pürotehnika kasutamisest ka rohkesti jäätmeid, mis kuuluvad ohtlike jäätmete nimekirja, kuid tihtipeale satuvad need inimeste teadmatusest ikkagi olmeprügi hulka. Mürast ja valgussähvatustest enim ohustatud grupid on väikelapsed ja haiged (epileptikud ja posttraumaatilise stressihäire all kannatajad). Samuti on müra ja valguse suhtes tundlikud loomad ning linnas ja selle ümbruses pesitsevad linnud.

Väiksemat häiringut põhjustavaid F2-kategooria pürotehnilisi tooteid on võimalik edaspidi kasutada, kuid vastavalt keskkonnahoidlike sündmuste juhendile soovitatakse leida visuaalile keskenduvaid alternatiive. Eramaal toimuvatel eraüritustel võib jätkuvalt kasutada ka kõrgema kategooria ilutulestikku, kuid selleks tuleb eelnevalt küsida luba linna ettevõtluse arengu osakonnast.

Uued reeglid hakkavad kehtima selle aasta sügisest.