Hvostov: mingit sula Venemaal veel ei tule

Venemaal ilmselt järgmisel aastal mingit muutust ei tule, arvas Hvostov.

"See on sellises sügavkülmikus olev rahu, nagu kõik on ära külmutatud. Midagi ei liigu, kõik on kontrolli all. Lihtsalt suur küsimus on see, et kui ükskord jälle järjekordne sula saabub Venemaa ajaloos, nagu ta aeg-ajalt saabub, et see kõik hakkab üles sulama, mis siis kõik välja sulab, mis probleemid ja mis mured," rääkis ta ja tõdes, et mingit sula siiski veel oodata pole.

"Pigem mitte, sest nagu nüüd Venemaa tsaar (Vladimir Putin) teatas, et on ikkagi valmis sõdima kuni 2026. aastani. Nii et järgmine aasta, ülejärgmine aasta on kindel sõjakurss. Ja tundub, et raha sõdimise jaoks neil jätkub. Tundub, et rahva kannatuse piir ei ole veel saabunud," ütles Hvostov.