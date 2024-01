Esimesed samast soost paarid on esitanud avaldused abiellumiseks

Janek ja Saša on koos olnud seitse aastat ja viimased paar aastat unistanud pulmadest. Lähinädalatel esitavad nad ka abiellumiseks avalduse.

"Plaanisime pulmad ja sellised asjad paar aastat tagasi. Tuli mõte, ma tegin talle ettepaneku ja ta oli nõus. Ootasime seda seadust," rääkisid Janek ja Saša, kelle sõnul on neil ka juba sobiv kuupäev välja valitud.

Pooled neist paaridest, kes teisipäevaks on Tallinna perekonnaseisuametile oma abiellumise avalduse esitanud, on samast soost paarid.

"Avaldust saab esitada alates 1. jaanuarist, 1. jaanuaril siis digitaalsena, e-avaldusena. Sellest hetkest kuni praeguse hetkeni on meile esitatud 16 abiellumise avaldust, millest kaheksa on samasooliste paaride poolt, kaks on kohal käimisega. Riik on näinud ette, et kuu aega on ooteaeg, kuu aega saab ette esitada, kuni kuue kuu pikkuse perioodi peale," ütles Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Kristi Kail.

Ehk siis esimesed abielud sõlmitakse tõenäoliselt alles veebruaris. Kui just mõnel paaril pole mõjuvat põhjust, miks neil on vaja varem abielluda. Siis saavad nii notar kui ka perekonnaseisuameti töötajad langetada otsuse varem abielu sõlmida.

Teisipäevast on Tallinna perekonnaseisuametis laudadel ka uued, sooneutraalsed abiellumise avalduse blanketid.

"Tõepoolest blanketid on erinevad. et on kahte sorti blankette, ühed nagu varasemalt olid, esitavad mees ja naine, teine siis esitavad abielluja üks ja abielluja kaks. Samasooliste paaride puhul erinev on see, et kui varasemalt on neil sõlmitud kooseluleping, nad ei pea varasemat kooselu lõpetamata. See on erisus, mis kaasneb selle valdkonnaga," ütles Kail.