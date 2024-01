Külm ilm on loonud järvedel ideaalsed uisuolud

Koos tuulekülmaga on Pühajärvel umbes -28 kraadi. Aga ere päike paistab ja sellist uisujääd ei saa ju jätta kasutamata.

Krõbedat talveilma ja libedat jääd oli kolmapäeval Pühajärvele nautima tulnud inimesi nii Otepäält kui ka kaugemalt.

"Kaks päeva tagasi veel saime teada, et me lähme ümber Pühajärve, jääle veel ei saa, aga näed - loodus tegi kahe päevaga imet. Siin me me oleme, sõidame, ja väga hea jää on," ütles külastaja Anu Tallinnast.

"See uisujää, see on ikka nagu tuul surfaritele, see võib olla tavatalvel nii, et hommikul on ja pärastlõunal tuleb uus lumi ja külmaga kleebib kinni ja õhtul enam ei ole. Mõni hooaeg ei saa üldse uisutada, sellepärast see tänane kiirreageering on ikka super," rääkis matkakorraldaja Imre Arro.

Iga talv püüab Arro rajada Pühajärvele ka 10 kilomeetri pikkuse jääraja. Aga see, et ilma jäärada sisse ajamata saab kogu järvel liuelda, on siin lumerohkes kandis üsna haruldane. Enamasti peavad kohalikud uisutamise asemel leppima tõukekelgutamise või järvel jalutamisega.

"Vanal aastal suur sula märgas jääväljadel lume ja uus külm tegi korrus kõrgema jääkihi. Jääd on siin pühajärvel nüüd siis 8-18 sentimeetrit," ütles Arro. "See õrn kirme jääl, see ei sega absoluutselt, all on täiesti sile jää ja leiab veel täiesti peegelsiledaid kohti. Nii et väga super olud on hetkel."