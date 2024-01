Madise: jõukohane automaksu määr vajab hoolikat kaalumist

Madise tõi Postimehele antud intervjuus positiivsena välja, et automaksu eelnõu koostamisel pakutakse välja mõned konkreetsed maksumäärad, aga halb on tema sõnul see, kui esimene väljapakkumine ongi lõplik otsus, mis usaldusega seotult lihtsalt surutakse läbi.

"Maksustamisel on riigikogul küllaltki avarad valikuvariandid, aga vähemalt riigikohtust läbi käima peaks automaksu küsimus juhul, kui maksumäär jääb ikkagi nii kõrgeks, et näiteks maal elavad inimesed või suurpered või ka puuetega inimesed on sunnitud hädavajalikust autost loobuma," ütles Madise, kinnitades tõsiasja, et Eesti põhiseadus kaitseb eraomandit väga tugevalt.

Kui peaks tekkima vajaduse õiguskantsleril selle teemaga riigikohtusse minna, on see Madise sõnul tema ametiülesanne ja riigielu loomulik käik.

"Tõenäosust aga pakkuda ei tahaks, sest siiralt loodan, et riigikogu normaalse töövõime taastumine on võimalik ja ka selles küsimuses mõeldakse hoolikalt läbi, milline on Eestis jõukohane automaksu määr."

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) esitas valitsusele novembri lõpus uue mootorsõidukimaksu eelnõu, ent eelnõu lõplik tekst pole veel valmis, kuna koalitsioonipartnerite vahel puudub selles küsimuses üksmeel. Seetõttu ei ole eelnõu veel ka valitsuses arutatud ning piirdutud on aruteludega koalitsiooninõukogus ja mootorsõidukimaksu töörühmas.

Näiteks Eesti 200 soovib erandit suurtele peredele, puuetega inimestele ja sõidukitele, mille registrikanne on ajutiselt peatatud. Ka sotsiaaldemokraadid soovivad erandit puuetega inimestele ning sõidukitele, mille registrikanne on ajutiselt peatatud.

Reformierakond suhtub automaksu eranditesse aga skeptiliselt ja leevendaks automaksu mõju, tõstes sügava puudega inimeste toetust.