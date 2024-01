Fingrid kutsus soomlasi üles piirama elektritarbimist tipptundidel

Fingrid prognoosib, et käreda pakase tõttu püsib elektritarbimine kõrgel tasemel vähemalt nädala lõpuni. Fingrid tahab seetõttu, et tarbijad piiraksid hommikustel ja õhtustel tipptundidel elektritarbimist.

Kolmapäeval tõusis elektritarbimine korraks veidi üle 15 000 megavati. Kõigi aegade rekord pärineb 2016. aastast, siis oli elektritarbimine üle 15 100 megavati.

Fingrid teatas, et võimsust on endiselt piisavalt, kuid üksikute elektrijaamade kasutamisel on olnud probleeme, vahendas Yle.