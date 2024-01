Elektri keskmine börsihind langeb pühapäeval 101 eurole megavatt-tunnist

Pühapäeval on elektri madalaim hind 84,99 eurot megavatt-tunnist hommikul kella seitsme ja kaheksa vahel. Lähedane hind ehk 87 eurot megavatt-tunnist on päeval kell 14 kuni 16.

Päeva kõrgeim hind on pühapäeva öösel kella ühe ja kahe vahel – 169,5 eurot megavatt-tunnist. Ülejäänud päeva jooksul kõigub elektri hind 90 ja 130 euro vahel.

Pühapäevane elektri börsihind on oluliselt madalam võrreldes laupäevaga, mil keskmine hind on 170,63 eurot, päeva miinimum 110,62 ja maksimum 299,99 eurot megavatt-tunnist. Selle nädala reedel hüppas elektri börsihind koguni 890 eurole megavatt-tunnist.

Soomes on pühapäeval börsihind Eestist madalam – päeva keskmine on seal 95 euro juures. Lätis ja Leedus on Eestiga sarnane hind.