Saaremaa juures madalikul kinni olnud Portugali kaubalaev pääses liikuma

Sellises kohas pole Roomassaare sadama kai otsast vaadatuna kunagi ükski täislastis kaubalaev varem seisnud ega sõitnud, sest see laev istus oma hinnanguliselt 6000-tonnise hakkepuidu lastiga sadama sissesõidu faarvaatri serva peal põhjas kinni.

Praegune sadama stividor Kaarel Niine ütles, et sellist olukorda pole tema 23-aastase sadamatöö ajal varem juhtunud.

"Nagu see laev siin oli ja ta välja läks, kõik oli seaduse piirides, tuule tugevused. Ja laeva kapten ütles, et tema suudab sellise tuulega laeva juhtida," rääkis Niine.

Laev sõitiski sadamast välja, aga kaldus triivjää ja tuule tõttu esmalt ühes kohas sissesõiduteelt välja. Sadama pukseri abil saadi see sealt lahti ja kapten otsustas laeva ringi keerata ja tagasi sadamasse sõita. Siis jäi aga laev kinni juba sellesse kohta, kus ta püsis mitu päeva.

"Ta läks sinna kinni vabas triivimises, faarvaatri, siit väljudes, parempoolsesse külge. Nii et ta ei ole sõitnud sinna kinni mitte hooga, vaid on triivimise tagajärjel," ütles Niine.

"Praegu teadaolevalt laev ei leki, ei ole mingisugust reostusleket, ei ole vesileket," lisas Niine neljapäeva õhtul, kelle sõnul vastutab niisuguste olukordade tekkimise eest laevakapten.

"Isegi loots oli ka laevas, aga teada on see, et loots on laeva kaptenile nõu andev isik," märkis Niine.

Reede hommikul kell 9 pukseeriti laev Roomaassaarde, kus tuukrid asusid alust üle vaatama. Kui kõik on korras, läheb laev reede õhtul oma teed.