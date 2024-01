Tõll sõitis appi Väinamere jäässe kinni jäänud kaubalaevale

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi Kuldar Kivro sõnul on jääolud Väinameres rasked, seetõttu eskordib Tõll kaubalaeva uuesti tuldud teed tagasi, et see saaks teekonda jätkata ümber Saaremaa Soome poole.

3. jaanuari öösel tuli teade Väinameres transiidil olnud Läti lipu all sõitvalt kaubalaevalt Friendland, kolmapäeva pärastlõunal suundus Virtsust laevale teed tegema parvlaev Tõll.

"Täna hommikul saime väikese abipalve Eestis tegutsevalt agendifirmalt, kelle kliendi laev oli kahjuks jäänud Raugi lähistel jäävangi. Tõll on hetkel suundumas laevale appi, et proovida ta jäävangist vabastada ja eskortida vähemalt Viirelaiu lootsijaamani välja, sealt peaks saama laev omadel jõududel rahulikult edasi liikuda," ütles Kivro.

Kivro sõnul oli esialgu plaan hakata koos laevaga liikuma põhjasuunas, kust laev saaks Soome liikuda, siis viimasel hetkel otsustati, et jääolud on põhjapool piisavalt raske, et mõistlikum on tuldud teed tagasi liikuda.

"Jää on hetkel 30 sentimeetri kanti, aga täna, mis teeb eriti raskeks, on tugev tuul, mis on tekitanud rüsijää kuhjad. See on pigem see, mis tugevalt takistab. Rüsijää kuhjade paksused ulatuvad meetrini, nii et kui sinna sisse satud sõitma, siis on ilmselt väga suurt jõudu vaja, et sealt läbi või välja tulla," rääkis Kivro, lisades, et Tõllul on selleks piisavalt võimu.

Kivro märkis, et prioriteediks on graafikujärgsed liinireisid ning selliseid töid tehakse ajal, mil see liinireise ei sega. "Hommikul jätkab Tõll uuesti liinireise, selleks ajaks on ta igal juhul kindlasti tagasi."

Tuul ja triivjää lükkasid teisipäeva hilisõhtul kursilt ka Roomassaare sadamast väljunud kaubalaeva Bugoe, mis teatas kursilt kaldumisest ja kanali serva kinnijäämisest kell 22.35. Laeva püüti puksiiri ja lootsikaatri kaasabil sadamasse tagasi suunata, kuid tugeva tuule ja madala veetaseme tõttu see ebaõnnestus. Laev transporditakse Roomassaare sadamasse tagasi eelduste kohaselt reedel, kui tuul suunda muudab ja merevee tase kanalis taas tõuseb.

Tulenevalt rasketest jääoludest peatas riigilaevastik Väinamerd läbiva transiitliikluse lootsimise kuni edasiste teadaanneteni. Sõltuvalt ilmastiku- ja jääoludest võivad esineda lootsiteenuse osutamise häired ka Väinamere piirkonna sadamaid külastavatele laevadele.